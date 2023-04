Officine Ico Olivetti di Ivrea, crowdfunding per la rigenerazione energetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Riqualificazione energetica per la Fabbrica dei Mattoni Rossi e le Officine ICO Olivetti di Ivrea (patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2018) grazie all’avvio del progetto di riqualificazione energetica YCon@, nato dalla joint-venture tra Icona srl, proprietaria della struttura e la Energy Social Company Infinityhub Spa Benefit che, in veste di contractor, ha appena lanciato una campagna di lending crowdfunding sul portale Ener2Crowd, con un obbiettivo minimo di 300mila euro (massimo 500mila). La campagna, aperta solo due giorni fa, chiuderà il 1° maggio ma ha già raccolto 120mila euro.

L’intervento

Il primo modulo di intervento riguarda un’area di 1300 mq, ma il potenziale totale può raggiungere i 30mila mq. Il crowdfunding ad oggi copre 55% del primo modulo, per il resto finanzia Infinityhub. Se il progetto si estenderà a tutta l’area di 30mila mq. il valore della riqualificazione arriverebbe a 20 milioni di euro, per i quali si aprirebbero altre campagne sia di equity sia di lending, sin di finanza con Infinityhub che di coinvolgimento del sistema bancario.



Loading...

La raccolta fondi, che si concluderà entro un mese, è finalizzata a reperire parte delle risorse per la rigenerazione degli spazi all’interno del terzo ampliamento delle Officine ICO, con lo scopo di trasformarli in aree produttive e di prototipazione per le aziende presenti e future. Le opere, riferite alla joint-venture con un cronoprogramma da progetto di fattibilità di due anni, riguardano un’area di 30 mila mq potenziali; il primo modulo operativo andrà a coprire 1300 mq entro l'anno in corso e nello specifico riguarderà: la sostituzione degli impianti vecchi e la creazione di nuovi, un impianto fotovoltaico della potenza di 80Kw (il complesso ha una produzione annua stimata da fotovoltaico di 88mila kWh) e l’installazione di punti luce Led.

Una volta riqualificate le Officine ICO, Icona srl pagherà alla NewCo Ycona Srl Benefit, società creata appositamente per il progetto, un “noleggio operativo” (contratto di uso attraverso il quale un’impresa ha la possibilità di utilizzare beni di proprietà di un'altra impresa, per un periodo di tempo stabilito versando un canone di locazione periodico).

«Quello di Infinityhub e Icona Srl è un sogno – ha spiegato Massimiliano Braghin, ceo e fondatore di Infinityhub – nato dall'incontro con imprenditori illuminati, come Andrea Ardissone e Alberto Zambolin che, con la loro squadra composta da 18 imprenditori di Ivrea, hanno raccolto il testimone di Adriano Olivetti costituendo, nel marzo 2018, la società Icona srl, per tramandare l’eredità olivettiana e rendere questi luoghi un centro di riferimento internazionale per le imprese che aderiscono ai paradigmi di sostenibilità economico-sociale».