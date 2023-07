Carabiniere e politico arrestati per aver tentato di vendere a Fabrizio Corona documenti riservati sulla cattura di Matteo Messina Denaro

La circostanza spinse gli inquirenti a mettere sotto controllo il telefono di Corona. In una delle conversazioni intercettate, che risale al 2 maggio scorso, il fotografo fece riferimento a uno “scoop pazzesco” di cui era in possesso un consigliere comunale, poi identificato in Randazzo, grazie a non meglio specificati carabinieri che avevano perquisito i covi del capomafia e che volevano vendersi il materiale. Nei giorni successivi Corona ha continuato a manifestare l’intenzione di rivendere il materiale che il consigliere gli avrebbe procurato.

Il 25 maggio Pisto, Randazzo e il fotografo si sono incontrati. In quella occasione il giornalista di Mow, con uno stratagemma, è riuscito in segreto a fare copia dei file a lui mostrati e offerti dal politico. Visionatili e resosi conto della delicatezza del materiale si è rivolto a un collega che gli ha consigliato di parlare con la polizia. Pisto, allora, è andato alla Mobile di Palermo e ha raccontato tutta la vicenda. Sulla base delle sue testimonianze gli investigatori hanno cominciato a indagare e hanno scoperto, attraverso indagini informatiche, che i documenti copiati dal giornalista ad insaputa del consigliere erano stati rubati e che l’autore del furto era Pirollo che aveva lasciato tracce del suo “ingresso” nel sistema e che era uno dei soli due ufficiali che avevano avuto accesso al server della Stazione di Campobello (l’altro carabiniere è risultato estraneo ai fatti). Continuando a indagare gli inquirenti hanno inoltre scoperto che il carabiniere aveva rapporti di frequentazione con il consigliere. Il tentativo di piazzare i file è stato così sventato e sono state chiarite a quel punto le parole di Corona intercettate a maggio.

Gip: «Corona voleva alimentare teorie complottistiche»

Corona, scrive il gip nella misura cautela, «voleva alimentare teorie complottistiche» sull’ex latitante. Il fotografo voleva vendere “falsi scoop” a siti di informazione, in cambio di denaro. I file sarebbero stati ottenuti grazie al maresciallo arrestato che li avrebbe dati al consigliere comunale arrestato. Corona parlava di uno “scoop pazzesco” da pagare. Uno scoop inesistente.

Corona: “Ho fatto il mio lavoro onestamente”

“Ho fatto il mio lavoro e mi sono comportato da cittadino onesto e corretto e nonostante tutto eccomi ancora qua in questa situazione”. Questo il commento, affidato al suo legale Ivano Chiesa, di Fabrizio Corona, per la vicenda dei file relativi a Messina Denaro. Moreno Pisto, direttore del quotidiano online Mow, ha chiarito l’avvocato Chiesa, “ha denunciato tutto e subito in accordo con Fabrizio Corona”.

Ecco chi è il politico arrestato

E' un consigliere comunale di Mazara del Vallo con una decennale carriera politica Giorgio Randazzo, il 33enne arrestato nell’inchiesta sul furto di file riservati sulla cattura di Messina Denaro che vede coinvolto anche un carabiniere. La documentazione doveva essere poi venduta a Fabrizio Corona. Mamma insegnante, padre agente d’affari, sposato con una imprenditrice vinicola, Randazzo siede in consiglio comunale dal 2009. Eletto nelle liste del Pdl con il sindaco Nicola Cristaldi, il giovane passa al movimento dell’ex governatore Nello Musumeci Diventerà Bellissima, partito con cui nel 2017 si fa eleggere all’Ars. Lascerà in polemica con le scelte dell’ex assessore alla Salute Ruggero Razza. Dopo l’esperienza di Diventerà Bellissima Randazzo crea un suo movimento civico e forma un gruppo in consiglio comunale. Poi la nuova svolta e l’approdo alla Lega di Salvini Premier con cui tenta l’elezione a sindaco. Ma la città non lo segue e Randazzo deve accontentarsi ancora una volta del consiglio comunale. Nel 2021 la rottura con la Lega e il ritorno a Fdi.