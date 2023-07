Caldo record in Italia, ma domani il bollino rosso scende da 23 a 18 città

Ascolta la versione audio dell'articolo

Afa in attenuazione al nord Italia, nei prossimi giorni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, i bollini rossi scenderanno dai 23 di oggi 19 luglio ai 18 di giovedì 20 luglio. Le 23 città contrassegnate oggi dal bollino rosso sono: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo

I dati di ieri

Ieri, su 27 capoluoghi monitorati, sono state 20 le città con allerta 3 (bollino rosso): Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Oggi dalla lista si è sfilata Bolzano, ma si sono aggiunte Bari, Catania, Civitavecchia e Torino.

Domani le città con bollino rosso scendono a 18, Milano gialla

Giovedì 20 luglio resteranno da bollino rosso Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Rinfrescheranno in particolare Bologna, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona, che scenderanno al livello di allerta 1 (bollino giallo). Gialla anche Milano, che oggi ha bollino arancione. Un peggioramento è previsto il giorno 20 solo per Genova, con il passaggio da giallo ad arancione. Per tutti e tre i giorni l’allerta resta massima nella Capitale.

Caldo record in Italia, gli ospedali romani affrontano Caronte

I rischi per la popolazione

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.