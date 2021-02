Oggi o al massimo domani la bozza del Dpcm alle Regioni. In corso vertice Draghi-partiti Il provvedimento, con una durata fino al 6 aprile, confermerà gran parte delle misure già previste dal precedente

Covid, a Napoli i ristoratori bloccano il lungomare

Il provvedimento, con una durata fino al 6 aprile, confermerà gran parte delle misure già previste dal precedente

3' di lettura

Nessun decreto legge. Ancora un Dpcm, in linea con la tendenza del governo precedente. Con la differenza che il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento con le nuove misure anti-Covid dovrebbe arrivare lunedì 1 marzo, con quattro giorni di anticipo rispetto alla scadenza del Dpcm del 14 gennaio, attualmente in vigore. Oggi o al più tardi domani il Governo Draghi dovrebbe inviare alle Regioni la bozza del provvedimento. Tutto questo mentre l'Italia si colora ormai di rosso e arancione scuro a macchia di Leopardo, secondo la maggiore incidenza del Covid e soprattutto delle sue varianti.

Vertice Draghi-forze politiche su Dpcm

Il Governo lavora alla bozza del provvedimento. Una cabina di regia con il premier Mario Draghi e alcuni ministri delle forze di maggioranza -Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, tra gli altri- è in corso a Palazzo Chigi per fare il punto sul nuovo provvedimento.

Loading...

Nessun allentamento della stretta

Un Dpcm che, ha già anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza in occasione dell’ultima informativa in parlamento, non allenterà la stretta, in quanto la corsa della variante inglese è già in atto, e si delinea una terza ondata di contagi coronavirus. Il nuovo provvedimento, con una durata fino al 6 aprile, confermerà gran parte delle misure già previste dal precedente. Anche a Pasqua, dunque, andrà rispettato il coprifuoco alle 22, ristoranti e bar chiuderanno alle 18, vietati gli spostamenti tra le Regioni o alla volta delle seconde case se in zona rossa. Resta il sistema delle fasce.

Cabina regia a Chigi, presto parere Cts su contagi scuola

Potrebbero essere introdotte ulteriori restrizioni sul fronte scuola con nuove chiusure estese nelle zone rosse fino alle elementari (se non anche alle materne), come avviene in altri Paesi europei, a partire dalla Germania. Dalla cabina di regia che si è svolta oggi è emersa l’indicazione che arriverà nei prossimi giorni un parere tecnico del Comitato tecnico scientifico sulla situazione epidemiologica nelle scuole, richiesta dai governatori alla luce della diffusione delle nuove varianti del Covid. A portare all'attenzione del Governo la richiesta delle Regioni sono stati i ministri delle Autonomie e dell'Istruzione, Mariastella Gelmini e Patrizio Bianchi. Nei prossimi giorni quindi il Cts si esprimerà e darà un quadro sulla diffusione del Covid negli istituti. Intanto prende corpo l'ipotesi di una riapertura di cinema e teatri il 27 marzo.

Riunione Cts, al vaglio ipotesi riapertura cinema e teatri 27 marzo

Se il nuovo Dpcm confermerà la chiusura di palestre e piscine, uno spiraglio si è aperto nelle ultime ore per cinema e teatri. Come ogni venerdì, anche oggi si riunisce il Comitato tecnico scientifico per l'analisi della situazione epidemiologica. Oltre alla situazione del contagio, gli esperti, a quanto si apprende, dovrebbero esprimersi sui protocolli di sicurezza elaborati dal Mibact in base ai documenti forniti dalle associazioni di categoria, per individuare tempi e modalità per riaprire cinema, teatri e sale da concerto. E sembra che l'orientamento sia quello di far passare quasi tutto il mese di marzo, come annunciato dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini nel corso del vertice con le Regioni, per dare il via libera alla riapertura dei luoghi di cultura il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Una data simbolica che potrebbe però essere “travolta” da un'eventuale terza ondata del virus. Non è previsto per oggi un confronto su una prima bozza del nuovo Dpcm, che oggi dovrebbe però essere inviato alle Regioni. Inoltre, non è ancora arrivata in Cts la richiesta, avanzata ieri dai governatori, di un parere sull'impatto della scuola a fronte di una possibile terza ondata, dovuta in particolar modo alla maggiore contagiosità delle varianti.