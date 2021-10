Oggi Comuni al voto fino alle 15, poi tocca alle Province

3' di lettura

In Italia le elezioni sono come gli esami di eduardiana memoria. Non finiscono mai. Neanche il tempo di archiviare (oggi) il primo turno del voto amministrativo in 1.349 Comuni e di sapere quanti centri andranno al ballottaggio del 17 e 18 ottobre, che è quasi ora di pensare alle consultazioni elettorali in calendario per le Province.

Sono 75, infatti, i consigli provinciali (sui 76 totali nelle Regioni a statuto ordinario) che andranno rinnovati con l’election day del 18 dicembre, quando si voterà anche per 28 presidenti (in realtà potrebbero essere di più perché in 13 casi si è appesi al risultato delle amministrative odierne). Un destino sfalsato che obbedisce alla durata sfalsata dei due organi: il consiglio resta in carica 2 anni mentre il presidente 4.

È dal 2014, infatti, che la legge 56 ha trasformato le amministrazioni di area vasta in enti di secondo livello, cioè formati ed eletti da primi cittadini e consiglieri comunali. Un sistema che è stato pensato quando il vento anti-Province soffiava forte sulla Penisola, al punto che l’esecutivo dell’epoca puntava a cancellarle dalla Costituzione, e che ha portato allo svuotamento dei loro compiti. Ma che adesso sembra stridere con la loro centralità in materia di trasporti e scuola.

La riforma del 2014 ha trasformato le Province in enti di secondo livello. Senza giunta né assessori, ma con un consiglio (di sindaci e consiglieri comunali) che varia dai 10 ai 16 membri a seconda del bacino d’utenza del circondario. E un meccanismo analogo riguarda le 10 Città metropolitane (Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) con l’unica differenza che nelle prime il presidente è un sindaco che viene eletto dai suoi “pari”, nelle seconde è previsto l’upgrade automatico per il primo cittadino del Comune capoluogo e i consiglieri possono arrivare a 24.