Oggi è il 4 luglio 2020. Buon compleanno Fiat 500!

Sono passati ormai 63 anni da quel lontano 4 luglio 1957 quando Fiat presentò al mondo una delle auto più amate: la 500. Il mitico Cinquino fino da allora è riuscito ad affermarsi diventando un fenomeno di costume oltre che un grande ambasciatore del made in Italy nel mondo, tanto che nel 2017 un esemplare della prima generazione della Fiat 500,quella che negli anni Cinquanta ha garantiro mobilità e libertà agli italiani, è entrato a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art, il MoMA di New York, il tempio dell'arte e del design mondiale. Con la seconda generazione, quella del 2007, la Fiat 500 è diventata un'icona di moda e stile che dall'Italia ha conquistato il mondo. E quest'anno con la disponibilità della terza generazione la Nuova Fiat 500 è pronta, ancora una volta, a rivoluzionare la mobilità urbana sulla base della sostenibilità, la missione del futuro con al seguito con tutta una carica di innovazione e di tecnologia. Perché oggi come allora, c'è bisogno di ripartire di un'energia positiva che solo lo stile italiano può suscitare. E chi, meglio della Fiat 500, può garantire un cambiamento epocale come prospettato dalla rivoluzione elettrica?