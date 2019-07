Oggi è il D-Day Fed, cosa aspettarsi e quali mercati tenere d’occhio di Andrea Franceschi

Si conclude oggi la due giorni del direttivo della Banca centrale Usa che in serata comuncherà le sue decisioni di politica monetaria. É pressocché scontato un taglio del costo del denaro di 25 punti base anche perché la Fed ha da tempo preparato il terreno a una manovra espansiva di politica monetaria. Ma l’entità del taglio non è il solo aspetto a cui gli investitori presteranno attenzione. Ecco tutti i fronti da monitorare.

Le pressioni di Trump per un taglio deciso

Il presidente americano Trump in questi mesi ci ha abitutato alle invasioni nel campo della politica monetaria, è tornato di recente a mettere pressione a Powell perché metta in atto una sforbiciata più decisa al costo del denaro. È probabile tuttavia che la Fed, anche per ribadire la sua indipendenza, non voglia dare seguito a queste richieste. Un taglio di mezzo punto percentuale, ipotesi sollevata più volte da alcuni addetti ai lavori e non sgradita al presidente Trump, appare in questa fase piuttosto improbabile. Anche alla luce di dati macroeconomici che continuano a certificare l’ottimo stato di salute dell’economia americana.

Attenzione alle prospettive future

Anche se la Fed dovesse agire secondo le aspettative e tagliare i tassi di un quarto di punto non è da escludere che la Fed possa preparare i mercati a nuove sforbiciate nei prossimi mesi in modo da alimentare le aspettative su un costo del denaro in calo progressivo. Le attenzioni degli investitori saranno concentrate quindi sulla cosiddetta “forward guidance” ossia sulle indicazioni che la Fed vorrà fornire al mercato riguardo alla sua condotta futura. La retorica usata dal presidente Powell sarà oggetto di attento esame da parte degli investitori che si aspettano indicazioni non tanto nel comunicato ufficiale quanto nel corso della conferenza stampa che farà seguito all’annuncio della decisione sui tassi.

La divisione tra falchi e colombe

Altro aspetto chiave riguarderà l’orientamento delle posizioni all’interno del board. Già allo scorso direttivo di giugno era emerso il dissenso del presidente della Fed di St Louis James Bullard che aveva votato contro la decisione di tenere i tassi invariati sostenendo la necessità di tagliarli subito. In questo caso il dissenso potrebbe arrivare sul fronte opposto da Esther George (Fed Kansas City) o Eric Rosengren (Fed di Boston) che in queste settimane hanno auspicato una maggior prudenza da parte della Fed in attesa di maggiori evidenze dai dati macro per giustificare un taglio del costo del denaro. È probabile che Powell voglia ridurre al minimo il dibattito interno tra falchi e colombe anche per dare la prova di una Fed più compatta in grado di resistere meglio agli attacchi di Trump ma è chiaro che gli investitori monitoreranno con attenzione qualsiasi segnale di dissenso.