Oggi è il momento di andare avanti con una Nuova Energia

3' di lettura

Se c'è una cosa che non si è interrotta neanche per un attimo, durante l'emergenza Covid, quella è stata l'energia. Assicurare la continuità dei servizi, garantire la produzione e i trasporti in sicurezza, rendere possibile il telelavoro e la didattica online, anche soltanto trascorrere il periodo di confinamento nel modo il più confortevole possibile: tutte queste attività sono state sostenute dall'energia.

Ora per ripartire serve nuova energia.

Enel Energia, società del gruppo Enel che opera nel mercato libero, leader nel campo energetico ha deciso di sostenere la ripartenza delle imprese italiane, soprattutto quelle medie e piccole, che oggi costituiscono oltre il 90% della produzione industriale e manifatturiera del nostro Paese e che sostengono tradizionalmente costi significativi per i consumi energetici.

Per supportare quindi le piccole imprese nella ripresa delle attività Enel Energia lancia un'offerta conveniente e sostenibile offrendo la componente energia gratis per i primi tre mesi.

L'offerta è l'OPEN ENERGY SPECIAL 3, la soluzione per le imprese che cercano un'offerta di energia chiara, trasparente e flessibile.

Con un abbonamento mensile in promozione per i primi 12 mesi il cliente paga per sempre la componente energia al prezzo all'ingrosso – così come la paga Enel Energia - con la possibilità di verificare il prezzo in qualsiasi momento sul sito Enel.it.

L'offerta si compone di 3 piani tariffari (Smart, Mono e Green) che permettono al cliente di adattare l'offerta alle esigenze del proprio business. Inoltre con la tariffa Green l'energia è certificata come proveniente da fonti 100% rinnovabili attraverso il sistema delle garanzie di origine del Gestore Servizi Elettrici (GSE) ed è possibile richiedere gratuitamente un Green Kit digitale per comunicare la scelta sostenibile della propria azienda.

La promozione sarà valida fino al 23 luglio 2020.

Enel Energia offre inoltre una vasta gamma di prodotti dedicati ai clienti business. Le offerte a prezzo fisso per chi preferisce la sicurezza di un prezzo bloccato della componente energia, al riparo dalle oscillazioni dei mercati. Oppure le offerte a prezzo indicizzato per chi desidera una soluzione conveniente e altamente flessibile mantenendo il costo dell'energia elettrica e del gas sempre ancorato alle quotazioni delle commodity. Ancora, le offerte miste, che permettono di fissare in qualsiasi momento il prezzo dell'energia elettrica sulla base delle quotazioni dei mercati.

Con soluzioni energetiche innovative e flessibili, Enel Energia si pone come il Partner di riferimento nel percorso di crescita e sviluppo delle imprese. Enel Energia mette a disposizione una rete di 120 negozi Spazio Enel e 110 consulenti esperti nel settore business su tutto il territorio nazionale per supportare il cliente nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze.

La Customer Experience, coerente con i valori del Gruppo di vicinanza al cliente, affidabilità, semplicità e trasparenza, si completa con l'assistenza telefonica e online, con una nuova area clienti e un numero verde dedicato alle esigenze dei clienti business. Attraverso il numero verde 800.900.860- tasto 3 - si può accedere a un team di consulenti specializzati, oltre a stipulare, modificare o disdire un contratto, presentare reclami, ottenere informazioni sui consumi e comunicare l'autolettura del proprio contatore. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali dalle 7 alle 22.

Le imprese clienti di Enel Energia hanno a disposizione anche una nuova area clienti online, disegnata sulle necessità degli utenti, al fine di rendere l'esperienza di navigazione chiara e intuibile anche da dispositivi portatili, come smartphone e tablet. Il sistema mette a disposizione ttutti gli strumenti per tenere sotto controllo consumi, servizi e bollette. Si ha accesso immediato ad un quadro sintetico delle forniture e delle ultime bollette emesse, ai messaggi che informano in tempo reale su scadenze ed eventi, alle offerte e ai servizi dedicati per ottimizzare tempo e consumi e molto altro. In più, è disponibile una chat dedicata con operatori specializzati.

Enel Energia per il mercato libero