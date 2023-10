Al via il Forum e il premio sostenibilità Sole 24 Ore-Santa Sede

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Diciannove relatori, quindici imprenditori e manager premiati, otto membri della giuria: il Forum sostenibilità e la cerimonia di consegna del Premio Impresa sostenibile, mercoledì a Roma, si profilano densi di racconti sul viaggio verso la transizione ecologica, doveroso per frenare i cambiamenti climatici in atto. Non a caso, il sottotitolo del forum creato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede, è «Verso il 2030: un nuovo modello di sviluppo economico per le imprese», con riferimento all’Agenda 2030.

La kermesse al Centro congressi Augustinianum di Roma

La kermesse si svolge dalle 14:30 alle 19 al Centro congressi Augustinianum e in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore (necessaria la registrazione: 24oreventi.ilsole24ore.com/forum-sostenibilita-2023). L’evento - che gode del patrocinio della Pontificia Accademia per la vita - con l’introduzione di Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, di Radiocor e di Radio 24, Monica Lucarelli, assessora del Comune di Roma, e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Seguirà la relazione di Katia Da Ros, vicepresidente con delega all’ambiente di Confindustria.

Cerimonia di consegna del Premio impresa sostenibile

Comincerà poi la cerimonia di consegna del Premio impresa sostenibile, introdotta da Luca Manzoni, responsabile corporate & investment banking di Banco Bpm (main partner del riconoscimento).

La strategia di sostenibilità delle 15 aziende

Le 15 aziende vincitrici si alterneranno sul palco per accennare alla loro strategia di sostenibilità. Saranno presenti e interverranno quasi tutti i membri della giuria, presieduta da Fabio Tamburini e composta da Luca Manzoni, Edoardo Garrone, presidente del Gruppo 24 Ore, Marina Brogi, docente dell’Università La Sapienza, Teresa Caradonna, vicepresidente Esg e valore sostenibile di Piccola industria Confindustria, Monsignor Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia per la vita, Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vicecancelliere della Pontificia Accademia e delle scienze sociali e dal segretario Thomas Errera.

L’intervento di Monsignor Viganò

Molta atteso l’intervento di Monsignor Viganò, tre settimane dopo la diffusione dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, «Laudate Deum», collegata all’encliclica «Laudato si’» del 2015, che articolò la visione di ecologia integrale proposta dalla Santa Sede. Sarà poi la volta dei relatori del forum, a partire dal main partner Eni (rappresentato da Luigi Ciarrocchi, direttore Ccus, Forestry & Agri-Feedstock), e dagli official partner A2A, Commerfin e Gruppo San Donato (assieme a Prysmian Group). Sotto i riflettori anche le storie green di Ferrero, AB Medica, Danone, Slow Food, Never Give Up Onlus, Human Foundation e la lettura istituzionale del tema da parte dell’amministratrice delegata di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, di Linda Laura Sabbadini dell’Istat, di Francesca Santoro dell’Unesco e di Claudia Brunori dell’Enea.