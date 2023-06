Al via la maturità con la prova d’italiano. Ammessi all’esame il 96% dei candidati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Maturità al via oggi per 536.008 studenti, 521.015 candidati interni e 14.993 esterni. Sono stati ammessi all’esame il 96,4% dei candidati, ha reso noto il ministero dell’Istruzione e del merito. Sono coinvolte 14mila commissioni, per un totale di 27.895 classi. Quest’anno l’esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. «In bocca al lupo a tutti i ragazzi che, da domani, affronteranno la maturità. Un vero esame di maturità - ha detto il ministro Giuseppe Valditara -. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità».

Si parte con la prova d’italiano

La partenza è con la prova d’italiano, di carattere nazionale. Alle ore 8,30 il ministero comunicherà la chiave per l’apertura del plico telematico. Come detto la prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. D’Annunzio e Svevo sono gli autori favoriti dai pronostici che hanno privilegiato anche gli anniversari o i fatti di attualità, possibili spunti da cui partire per sviluppare un testo argomentativo o un tema di attualità: gli 80 anni dalla caduta del Fascismo, i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana, i 70 anni dalla morte di Stalin, la Guerra in Ucraina e l’intelligenza artificiale.

La prova d’indirizzo

Si passa poi a domani, giovedì 22 giugno, con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Lo scorso anno, la seconda prova scritta è stata decisa dalle singole commissioni d’esame, composte da tutti membri interni, quindi dagli stessi professori della classe. Oggi le commissioni sono miste. Anche in questo caso sarà pubblicata, alle 8.30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce.

Le regole per gli studenti alluvionati

Per gli studenti che quest’anno affrontano la maturità nei comuni delle aree alluvionate dell’Emilia-Romagna, le prove d’esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare.

L’orale

Conclusi gli scritti, sarà il momento del colloquio orale, secondo un calendario stabilito da ogni istituto. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: la commissione valuterà sia la capacità del ragazzo di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.