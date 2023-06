Oggi Meloni a Bruxelles, sfida alla Ue su tassi e Mes. «Ora risposte sui migranti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

I timori per la recessione e per l’aumento degli sbarchi, più che triplicati rispetto allo scorso anno; economia e migrazione: eccole le coordinate per leggere l’intervento pronunciato ieri in Parlamento da Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles che avrà al centro anche gli sviluppi della guerra in Ucraina, la difesa europea e le misure a sostegno del sistema industriale. Prima alla Camera e poi al Senato la premier ha toccato tutti i punti all’ordine del giorno del vertice. Anzi, è andata anche oltre, come quando ha attaccato la Bce per l’aumento dei tassi annunciato da Christine Lagarde o è tornata a rivendicare il rinvio della mancata ratifica del Mes.

Meloni: Mes va inserito nel negoziato su nuova governance

«Va inserito all’interno del negoziato complessivo sulla nuova governance europea», ha detto la premier che ha parlato di «approccio a pacchetto». Significa che l’Italia intende giocare la fiche della ratifica del Salva Stati nella partita che è in corso sul nuovo Patto di Stabilità e sull’unione bancaria.

Verso la sospensione della ratifica in Parlamento

Domani alla Camera, ha confermato ieri la Capigruppo, comincerà la discussione generale sul ddl di ratifica del Mes dopodiché i partiti di maggioranza chiederanno la sospensione adducendo a motivazione proprio quanto sostenuto dalla premier: «Voglio difendere al meglio possibile l’interesse nazionale italiano e, lo dico a tutto il Parlamento, discutere adesso questo provvedimento non è nell’interesse dell’Italia». Non è ancora chiaro quale sarà il termine di questa sospensione ma è probabile - spiegano fonti della maggioranza - che il Mes tornerà in Parlamento non prima della fine dell’anno. La decisione verrà ufficializzata la prossima settimana.

Gentiloni: rispettare le scadenze del Pnrr

Intanto da Bruxelles il commissario all’Economia Paolo Gentiloni lancia un monito: «Discutere su evoluzioni future del Mes non esclude l’importanza di ratificare quello che c’è». L’ex premier è tornato anche sulla necessità di rispettare le scadenze del Pnrr scatenando la reazione di Meloni: «Dice che bisogna correre di più ma se si fosse vigilato di più in passato forse si farebbe più velocemente».

Meloni, attacco alla Bce: no al mero aumento dei tassi

Poi l’affondo contro la Bce. Va bene combattere l’inflazione ma la scelta «semplicistica» di aumentare i tassi rischia che «la cura si riveli più dannosa della malattia». Chiaro il riferimento alla recessione che già - come ha ricordato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti - «è già arrivata in Germania». A chi l’accusa di mettere in discussione l’indipendenza della Banca centrale la premier nella replica risponde: «Difendo l’indipendenza ma anche il mio diritto a valutarne le decisioni».