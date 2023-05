Oggi ok della Camera al decreto Ponte sullo stretto. Dai costi al piano di comunicazione, ecco i contenuti

Organi della Stretto di Messina S.p.a

Il Consiglio di amministrazione (CdA) è composto da cinque membri, di cui: due designati dal MEF d’intesa con il MIT, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato; uno designato dalla Regione Calabria; uno designato dalla Regione Sicilia; uno designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a

Il comitato scientifico

Il nuovo testo dispone inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500 mila euro annui, alla costituzione di un Comitato scientifico, il quale: svolge compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali; opera secondo principi di autonomia e indipendenza; esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti; è composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza; in virtù di una integrazione operata in sede referente, la scelta dei membri è effettuata d'intesa con le regioni Calabria e Sicilia le quali

si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa

Riavvio delle attività di programmazione e progettazione

L'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria. Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione. Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione, di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo e, come specificato in sede referente, delle relative varianti

Il Piano di comunicazione

In sede referente sono state introdotte ulteriori disposizioni concernenti: l’adozione da parte della Regione siciliana e della Regione Calabria di un Piano integrato condiviso

finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell’area dello Stretto di Messina; la disciplina per il monitoraggio della realizzazione dell’opera per prevenire e reprimere i tentativi di infiltrazione mafiosa; la sottoscrizione da parte della società concessionaria di una convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l’adozione di un “Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte

sullo Stretto.