Oggi i primi voli per riportare in Italia i pellegrini bloccati in Israele

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alcune centinaia di italiani bloccati in Israele dovrebbero rientrare martedì mattina e mercoledì in Italia con dei voli di linea non organizzati dalla Farnesina e gli scali d’arrivo saranno Verona e Malpensa. «Verranno imbarcati con un volo Neos 65 nostri clienti» dice Barbara Chiodi, direttore di Brevivet. Per altri si sta organizzando il rientro. È quanto si sta facendo, per esempio, per un gruppo di pellegrini piemontesi in Galilea. «Li faremo rientrare anticipatamente - premette Don Massimiliano Arzaroli, presidente Opera diocesana pellegrinaggi di Torino -. Ora proseguono il loro itinerario in luoghi sicuri per poi trasferirli a Tel Aviv». Il punto è che per i viaggiatori individuali i prezzi dei passaggi aerei sono schizzati alle stelle superando i 2.500 euro a persona.

Per i turisti il punto di contatto

Da parte sua Israele ha creato su WhatsApp un punto di contatto per informare i circa 130mila turisti stranieri che stavano visitando il paese e sono stati sorpresi dalla guerra scatenata da Hamas. «Il ministero del Turismo di Israele (IMOT) sta monitorando la situazione e comunicando tutti gli aggiornamenti al settore dei viaggi e alle compagnie aeree e si impegna a garantire che tutti i turisti che visitano Israele siano prontamente informati, facendo ogni sforzo possibile per garantirne la sicurezza. IMOT fornirà tutta l’assistenza necessaria a coloro che ne avranno necessità, attraverso una linea WhatsApp dedicata affinché i turisti possano rimanere informati sull’evolversi della situazione» spiega Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano. Il ministero del Turismo di Israele è in contatto con tutte le autorità ed ha attivato un’attiva collaborazione con l’Incoming Tourism Association al fine di monitorare in tempo reale la situazione e fornire assistenza ed aggiornamenti: «la sicurezza dei turisti è la nostra assoluta priorità e tutte le forze sono in questo momento messe in campo per garantirla» dicono le autorità.

Loading...

Dopo l’attacco scatenato da Hamas in Israele è stato dichiarato lo stato di emergenza nell’area di confine con la Striscia di Gaza, in un raggio di 80 chilometri e nessun veicolo quindi è autorizzato a circolare in questa area. L’aeroporto internazionale Ben Gurion è operativo e lunedì pomeriggio sono partiti soprattutto voli della El Al insieme ad British Airways, Virgin Atlantic, Israir Airlines e altri vettori. Alcune compagnie aeree hanno al momento cancellato i collegamenti verso Israele. L’aeroporto è aperto e oltre a El Al che ha ieri garantito voli giornalieri da Roma e da Milano anche altre compagnie stanno riprogrammando le rotte verso l’aeroporto Ben Gurion. Il Messico, per esempio, ha già organizzato due voli speciali per rimpatriare i propri connazionali.

Hot line per informazioni:

Linea WhatsApp diretta: +972-55-972-6931.

Indirizzo e-mail per ogni richiesta e/o chiarimento: virtual@goisrael.gov.il