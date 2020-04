«Oggi produciamo mascherine, ma per il futuro crediamo sempre nello slow fashion» Prosegue la serie di articoli-interviste su come manager e imprenditori stanno affrontando l’emergenza sanitaria ed economica e su quali scenari intravedono per il futuro a breve e medio termine

La visione di Walter Maiocchi, presidente di Malo.



Iniziamo dalla parte produttiva: avete chiesto una deroga – come previsto dai provvedimenti del Governo - se avete strutture produttive o siete completamente fermi?

Abbiamo chiesto una deroga relativamente alla possibilità di produrre nelle nostre sedi produttive le mascherine a norma di legge.

Quali misure avete adottato per i lavoratori come conseguenza del lockdown?

Abbiamo adottato la cassa integrazione per tutti i lavoratori ad esclusione degli addetti alle vendite tramite e-commerce e a chi può operare in smart working.

Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Avete chiesto ai proprietari deroghe per gli affitti?

I negozi sono attualmente chiusi come da disposizioni ministeriali e stiamo attendendo da parte dello stato eventuali iniziative di supporto e sostegno per superare questo periodo di particolare difficoltà.



Potete fare una previsione di perdita di fatturato per il 2020?

Al momento stimiamo una perdita del 30/40 % di fatturato stimato sul 2020.



Qual è, volendo costringersi a vederlo, un lato positivo di questa crisi?

Sicuramente continueremo ulteriormente a promuovere la slow fashion, fatta di qualità e artigianato, peculiarità di Malo (nelle foto in alto, due look per la P-E 2020).