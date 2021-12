Record di nuovi casi da inizio pandemia, ma i decessi sono un quinto rispetto a un anno fa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi i nuovi casi di coronavirus in Italia sono stati 44.595, il numero più alto da inizio pandemia. Il record precedente era stato il 13 novembre 2020, con 40.902 positivi in un giorno. Parliamo ovviamente dei positivi scoperti dai test: è molto probabile che durante la prima ondata, quella di marzo 2020, i positivi reali fossero di più di quanti non siano stati oggi.

A ridimensionare il record interviene anche il tasso di positività ai tamponi. Oggi ne vengono fatti molti più che in passato, ma in larga parte antigenici rapidi. Per fare un confronto più uniforme meglio rimanere alla conta dei tamponi molecolari. Oggi il tasso di positività è stato del 12,18%, mentre quel 13 novembre era più alto (16,05%) per non parlare delle punte superiori al 20% registrate a marzo 2020.

Effetto Omicron

Quello che impressiona questa volta è la progressione dei contagi. Oggi il rialzo rispetto allo stesso giorno di una settimana fa è stato del 70%. Per com’è l’andamento ora, il record odierno verrà presto superato e per più giorni.

Non stupisce perché è quello che sta succedendo in tutti i paesi dove la variante Omicron ha preso il sopravvento, in particolare il Regno Unito che oggi ha aggiornato la sua punta massima di infezioni giornaliere con 119mila casi. E prima ancora il Sudafrica, che dopo una crescita record ora è in fase calante.

Sappiamo dall’ultima indagine sulle varianti fatta dall’Iss che in Italia la presenza della Omicron è al 28%, ma visto che i tamponi esaminati si riferiscono a infezioni avvenute alcuni giorni prima del test è facile immaginare che, con un tasso di raddoppio di due giorni, oggi la variante sia già dominante anche in Italia.