Oggi lo sciopero nazionale del trasporto locale, disagi per pendolari e studenti La protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fn in risposta all'interruzione del confronto per il rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da oltre tre anni. Domani sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti Fs

Giornata difficile per il trasporto pubblico locale a causa dello sciopero nazionale di 4 ore indetto unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. I promotori considerano la protesta “inevitabile”, dal momento che le associazioni datoriali del settore Asstra, Agens e Anav “non hanno raccolto i nostri appelli e si ostinano a non riprendere il confronto sul contratto nazionale scaduto da più di tre anni, non rimuovendo la pregiudiziale sul riconoscimento economico del triennio scaduto”. Disagi per chi viaggia sono attesi anche domani, martedì 9 febbraio: dalle 9.00 alle 17 è infatti in programma uno sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo FS Italiane proclamato da alcune organizzazioni sindacali. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, ma potranno verificarsi variazioni e cancellazioni per i treni regionali.

Dove possibile, secondo gli organizzatori, lo sciopero Tpl rispetterà lo scaglionamento degli orari causa Covid previsto per garantire l'afflusso a scuola degli studenti, ma le ripercussioni sul servizio sono comunque rilevanti. A Milano, lo stop alle corse della Metro è iniziato alle 9.30, accompagnato da riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus. Dalle 13.30 informa l'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, tutte le linee della rete metropolitana e di superficie torneranno al normale servizio.

Sempre oggi è in Lombardia è previsto lo sciopero (tra le 9.00 e le 13.00, quindi senza coinvolgere le fasce orarie di garanzia) del personale del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Ferrovie Nord. Saranno interessati i treni circolanti tra Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Nord Lago, Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Novara Nord, l'aeroporto di Malpensa, le linee “S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50” e la direttrice Brescia-Iseo- Edolo, che potranno subire ritardi e variazioni di percorso. Nessuna ripercussione per i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria Rfi.

A Roma lo sciopero del trasporto pubblico per l'intera rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) e della rete periferica gestita dal consorzio RomaTpl è iniziato alle 8.30 e proseguirà fino alle 12.30. Chiusa la Linea C della metropolitana, il servizio è invece attivo con riduzione delle corse sulla linea A, regolare sulla linea B.

A Torino lo sciopero per il mancato rinnovo del Ccnl si svolgerà dalle 18 alle 22 per i servizi urbano-suburbano, extraurbano, metropolitana e l'assistenza alla clientela; dalle 18.00 s fine servizio per la linea ferroviaria Sfma (Torino–aeroporto–Ceres); dalle 12.18 alle 16.18 per il personale addetto ai centri di servizi al cliente. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l'orario di inizio dello sciopero e l'operatività dei Csc nella fascia oraria di garanzia: 12-15.