«Oggi la sfida più grande è il riscaldamento globale». Parola di chi guida Henriot

Giovane, brillante e, quando parla, inarrestabile. Anche in un perfetto italiano.

Alice Tétienne da poco più di un anno è chef de cave di Henriot, Maison familiare dalla lunga storia. Ma anche direttrice dei vigneti perché, dice, per lei le due cose non possono essere scollegate.

Dal suo punto di vista, qual è la situazione delle donne in Champagne, oggi che possiamo aggiungere molti nomi a quelli storici di Lily Bollinger, di Barbe-Nicole Ponsardin vedova Clicquot, di Jeanne Alexandrine Louise Mélin vedova Pommery?

E di Apolline Henriot, che ha fondato la sua Maison di Champagne nel 1808! Le cose sono cambiate molto: il lavoro di chef de cave non è più appannaggio solo maschile. Così come i comitati di degustazione, che oggi ospitano un vero mix di generi, ma soprattutto di caratteri e di sensibilità diversi. Le donne hanno sempre avuto un ruolo nella filiera vitivinicola, ma oggi sempre più ne tengono le redini. In particolare, in Henriot c'è una grande attenzione alla cultura della diversità che la terra esprime e va di pari passo con la scelta delle persone che ne compongono la vita quotidiana, anche e soprattutto per i team viticoli ed enologici.

Qual è il tocco personale che sente più caratteristico nel suo lavoro? Ha a che fare con il suo essere donna?