Oggi siamo alla paralisi, ma bisogna iniziare a lavorare al domani In questo clima così simile alla guerra, è assolutamente necessario che Conte & C. concentrino gli sforzi per varare in tempi brevi quei provvedimenti che sono stati congelati per via del coronavirus e che faranno capire agli italiani di aver imboccato la strada della normalizzazione di Giancarlo Mazzuca

(REUTERS)

2' di lettura

Clima di guerra. Guardando la tv, tutti ci eravamo illusi che le “zone rosse” colpite dal coronavirus fossero soltanto quelle dei primi giorni del contagio in Italia. Poi vai a Roma, che per fortuna è stata toccata in modo marginale dall'epidemia a differenza di certe regioni del Nord, e scopri, con angoscia, che tutta la penisola è, ormai, una grande “zona rossa”. Giri per la capitale e vedi dappertutto le conseguenze indirette del coronavirus: negozi semideserti, ristoranti vuoti, decine e decine di taxi in attesa di qualche cliente che non c'è, piazze abbandonate come ti capita di vedere solo a Ferragosto in qualche città di provincia lontana dal mare o dai monti.



Insomma, sei colpito anche tu da una specie di desolazione generale e scopri paradossalmente che gli unici a non essere tanto tristi sono i turisti cinesi, tutti con la mascherina, che cercano di trascorrere al meglio le loro vacanze romane. Ecco, anch'io ho toccato adesso con mano le conseguenze psicologiche dell'epidemia che sono pesanti come i contraccolpi economici. Registriamo gli stessi effetti di un terremoto dalle conseguenze catastrofiche per l'intera penisola: al di là dei contagiati, delle vittime di questa nuova peste di manzoniana memoria e dei danni materiali - con le prime misure già varate dal governo grazie alla mano tesa della Commissione Europea-, bisognerà anche recuperare quell'entusiasmo e quella voglia di fare che sono sempre stati i nostri “atouts” vincenti.

Leggi anche: Su quali titoli e settori puntare per sconfiggere in Borsa il coronavirus



Gli italiani hanno dimostrato più volte di essere molto bravi a risollevarsi: in passato siamo stati capaci di ripartire, uscendo da situazioni particolarmente difficili, e possiamo di certo farlo pure oggi dopo aver avuto la spinta giusta. Ecco perché, in un momento così delicato, il governo giallorosso - al di là delle necessarie misure di sostegno del “made in Italy” che dovranno essere ulteriormente potenziate per essere efficaci -, dovrà impegnarsi al massimo per cercare di normalizzare la situazione anche da un punto di vista psicologico.



Oggi, infatti, il Belpaese è assolutamente paralizzato in tutti i sensi e, diciamo la verità, non poteva andare diversamente considerando la gravità della tempesta che ci ha colpito. Ma non appena potranno essere confermati certi segnali di schiarita che si intravedono all'orizzonte, è assolutamente necessario che Conte & C. concentrino gli sforzi, con l'impegno di tutte le forze politiche, per varare in tempi brevi quei provvedimenti, - un esempio, tra i tanti: le nomine nel settore pubblico - che sono stati congelati per via del coronavirus e che faranno capire agli italiani di aver imboccato la strada della normalizzazione. Quando ci saranno le condizioni giuste, bisognerà davvero voltare pagina.