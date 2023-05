Oggi sposi come ieri... Il matrimonio made in Italy fedele alla tradizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’Ave maria di Schubert meglio delle band selezionate dal Dj, lo scatto del fotografo preferito alla clip del videomaker, la tavolata con amici e parenti più gettonata del catering o dello show cooking. È la foto, quasi in bianco e nero, del matrimonio all’italiana secondo il report dell’Osservatorio di Prontopro sulle nozze del 2022-2023. Dal sondaggio emerge che la maggior parte delle coppie (65%) sceglie un matrimonio con un budget di circa 20mila euro, mentre il matrimonio di lusso resta appannaggio di alcune regioni come la Puglia, con le loro location esclusive.

Quanto alla compagnia con cui condividere quello che, almeno fino a prova contraria, è considerato il giorno più bello, poco meno della metà degli italiani, 47%, decide per la partecipazione di pochi intimi, dove i pochi sono però una cinquantina. Mentre la media di “spettatori”, più o meno coinvolti nel fatidico sì, si aggira sui 150-200 invitati.

Loading...

I professionisti più gettonati

Il professionista più richiesto per immortalare l’evento e fermarlo nel tempo è il fotografo (27,6%), c’è poi chi si occupa della musica (14,6%) seguito dal wedding planner (14%), dal truccatore per la sposa (9,5%)9, dal parrucchiere (4%) dal fiorista (7,6%) per finire con il videomaker (2,7%). La scelta del rito civile riguarda quasi una coppia su due, mentre calano le cerimonie religiose: dal 64% delle preferenze nel 2019 si passa al 43% nel 2023.Preferenza per il rito civile soprattutto in Liguria e Friuli Venezia Giulia, dove è scelto da circa il 60% degli sposi. In Campania, Puglia, Sicilia e Umbria prevalgono invece le nozze religiose.

Dopo il fermo pandemia, il marketplace di riferimento, nei primi mesi del 2023 tra gennaio e aprile, ha registrato un +80% di richieste per servizi legati al matrimonio rispetto allo stesso periodo del 2022. Il settore è dunque in ripresa, dopo un calo di richieste tra il 2019 e il 2020 del 35% e di un ulteriore 22% tra il 2020 e il 2021.

Nel 2022 il +45% rispetto al 2021, non era bastato per colmare il gap pre Covid, con un -27% rispetto al 2019. Nel 2023 la crescita delle richieste per i professionisti del settore va di pari passo con un importante aumento dei costi per l’organizzazione del matrimonio, saliti del 20-30% rispetto al periodo pre-pandemia, soprattutto a causa del costo delle materie prime.