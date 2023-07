Oggi al via il summit Fao a Roma, obiettivo «Fame Zero» nel 2030: sforzi da raddoppiare in metà tempo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un impegno gravoso quello che attende gli oltre 2 mila partecipanti del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite in programma a Roma da oggi a mercoledì 26 luglio. Al momento infatti sono ci sono ancora 43 milioni di persone rischiano di morire per mancanza di cibo, mentre quelle che sono in crisi alimentare sono tra i 691 e i 783 milioni, 122 milioni in più rispetto al 2019.

Le azioni per raggiungere l’obiettivo “Fame zero”

Dopo il vertice del 2021, oggi si apre a Roma il “Food System Summit +2” presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). L’obiettivo è cercare di raggiungere l’obiettivo dell’Agenda 2030 ’Fame zero’, mettendo nero su bianco azioni concrete e responsabilità quotidiane.

Per la tre giorni attesi 22 capi di Stato e di governo

L’Italia ricopre il ruolo non solo di nazione ospite, ma anche organizzatrice e promotrice dell’evento, grazie al riconoscimento del ruolo di leader del settore alimentare. Per la tre giorni sono attesi 161 Paesi, tra cui 22 Capi di Stato/Governo e la cerimonia di apertura di lunedì avverrà alle 14.30 alla presenza della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Segretario generale Onu, António Guterres.

L’impatto dei cambiamenti climatici sull’alimentazione

Tra i temi che verranno affrontati anche il rapporto tra cambiamento climatico e sistemi alimentari che ha indebolito fortemente le aree rurali, la denutrizione e le malattie legate alla cattiva nutrizione che riguardano anche il nostro Paese. Obiettivo dei lavori è richiamare l’attenzione sulla sicurezza alimentare, “una crisi a livello planetario” e sulla necessità del coinvolgimento non solo dei Governi ma anche dei Parlamenti nella cooperazione internazionale.

Ifad: necessari 400 miliardi di dollari aggiuntivi

Per raggiungere l’obiettivo Fame Zero, da qui al 2030, secondo l’Agenzia dell’Onu Ifad, (International fund for agricultural development), sono necessari 400 miliardi di dollari aggiuntivi l’anno di investimenti nei sistemi alimentari; occorre quindi raddoppiare gli sforzi in metà del tempo.