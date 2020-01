Ogni anno tra 30 e 40mila tonnellate di pneumatici immesse illegalmente nel mercato italiano

L’intreccio tra vendite online e mercato nero

Se nel primo anno di vita della piattaforma (giugno 2017-maggio 2018) prevalevano le vendite online irregolari (cioè di gomme provenienti dall'estero senza pagamento di Iva e contributo ambientale), opera di pochi ma grandi operatori, dall'estate del 2018 si è assistito progressivamente a una recrudescenza di segnalazioni e interventi di polizia giudiziaria riguardanti operatori, soprattutto di piccole dimensioni, che agiscono totalmente o parzialmente in sfregio delle regole previste per l'esercizio dell'attività di autoriparazione (legge 122/92 e successive modifiche). La messe di pratiche illeciti, continua l'indagine, si muove in prevalenza nell'ambito dell'evasione di Iva e del contributo ambientale, con operazioni completamente o parzialmente in nero. I due fenomeni appaiono collegati: se le vendite online e in genere l'ingresso in Italia di gomme in evasione di Iva e contributo ambientale fornisce la materia prima per le truffe, il mercato nero, soprattutto di tipo B2C, fa il resto.

Le società cartiere e le frodi carosello

Nel caso del commercio tramite evasione dell’Iva – hanno fatto notare alcuni investigatori della Guardia di Finanza sentiti per l’elaborazione del Rapporto – molti operatori, solitamente broker, costituiscono apposite società definite “cartiere”, con sedi in luoghi diversi rispetto a quelli di destinazioni degli pneumatici. Lo scopo è attuare delle vere e proprie frodi carosello. In particolare questi operatori, privi di una struttura imprenditoriale effettiva, acquistano ingenti quantità di pneumatici direttamente dai fornitori comunitari (francesi, svizzeri, tedeschi, olandesi e così via). Nella realtà, tuttavia, la merce non viene consegnata alle ditte che hanno effettuato l’ordine, ma direttamente agli effettivi destinatari, i veri beneficiari della frode. Le cartiere quindi, vengono interposte, facendo da filtro, nelle transazioni commerciali tra i fornitori europei e le società operative - che spesso sono campane ma anche lombarde o venete - effettuando gli acquisti comunitari di beni, che poi rivendono sul territorio nazionale solo formalmente, visto che la merce è già stata recapitata ai destinatari, accollandosi, conseguentemente un debito Iva, che poi non versavano all’Erario. Il risultato di tutto questo meccanismo la truffa alle casse dello Stato. Queste società cartiere vengono usate, come “bare”, dove cioè accumulare debiti e cartelle esattoriali fino all’inevitabile fallimento, spostando i profitti verso altre società, magari con sedi legali in paese off shore, così la truffa è ancora più profittevole. Più sono i paesi di mezzo, maggiori ostacoli per gli inquirenti, che devono attrezzarsi con rogatorie e incessanti viaggi per incrociare dati, numeri e facce.

Per approfondire:

