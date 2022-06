Ogni azienda può diventare banca: l’open finance è il futuro del banking

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Qualsiasi azienda può diventare una fintech o, almeno, imbarcare servizi finanziari a partire dai pagamenti. L'embedded finance, od open finance come qualcuno preferisce chiamarla sottolineando il carattere dell'apertura, rappresenta davvero il crocevia dell'innovazione nei servizi finanziari.



Per dirla in modo più secco, il banking è necessario, le banche no. Anche se le banche tradizionali sono ben lungi dall'aver esaurito il loro ruolo, dovendo focalizzare meglio le proprie attività...