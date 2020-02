Ogni euro investito ne genera altri tre sul Pil L’impatto sulla nostra economia delle produzioni cinematografiche internazionali che vengono a girare in Italia di Eugenio Bruno e Antonello Cherchi

Per toccare con mano l’effetto-volano che il tax credit per le produzioni straniere può generare lungo la penisola bastava fare un giro a settembre per Matera. Dove sono stati girati i primi 18 minuti dell’ultimo 007 - No time to die, che è stato interpretato ancora una volta da Daniel Craig e che Universal Pictures distribuirà dal 9 aprile nelle sale italiane. Sono circa 800, infatti, le maestranze materane che hanno allestito i 32 set utilizzati dal regista californiano Cary Fukunaga durante le riprese nella città dei Sassi.

Le produzioni internazionali

Il 25° James Bond in arrivo sul grande schermo è solo l’ultima di una lunga lista di produzioni internazionali che, proprio grazie al tax credit, hanno scelto l’Italia per ambientare in tutto o in parte i loro film. In alcuni casi la scelta è caduta su ambienti e sfondi noti in tutto il mondo, come quelli veneziani di The Tourist con Johnny Depp, quelli romani del 24° 007 (Spectre) e di To Rome with love di Woody Allen, oppure quelli fiorentini di Inferno di Ron Howard. Altre volte la scelta è caduta su un piccolo centro dell’Italia centrale, come la Castel del Monte (l’Aquila) che ha ospitato George Clooney per The American di Anton Corbijn, ma il risultato non cambia.

Secondo una stima della Direzione generale cinema del ministero dei Beni culturali, ogni euro di risorse pubbliche impiegato per attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali (che senza incentivi fiscali probabilmente verrebbero girate in altri Paesi) genera per l’erario un introito di 1,38 euro. E per l’economia complessiva della penisola un indotto stimato di 2,76 euro.

L’effetto sull’indotto