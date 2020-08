Ogni giorno i Focus sul decreto di agosto Gli approfondimenti sabato 8 agosto, domenica e lunedi e settimana prossima

Il Governo punta sul decreto legge di agosto, che va all'esame del Consiglio dei ministri di questa sera, per gestire le prossime settimane di emergenza economica del dopo-pandemia con un pacchetto di disposizioni che incidono su fisco, lavoro, scuola, enti locali e aiuti a imprese e professionisti. Domani sabato 8 agosto sul Sole 24 Ore tutte le novità del nuovo provvedimento in preparazione. Si va dalle nuove regole sui licenziamenti e la cassa integrazione, ai nuovi bonus previsti per professionisti e imprese, agli sconti sulle assunzioni al Sud alle misure straordinarie per gli enti locali. Per finire con le nuove regole sulle rivalutazioni dei beni delle imprese e sulle assemblee condominiali recupero dell'Iva.

Gli approfondimenti dei giornalisti e degli esperti del Sole 24 Ore continueranno anche nei giorni prossimi. A partire da domenica con le ultime novità che deriveranno dall'analisi dei testi del decreto legge. Il Sole 24 Ore in edicola lunedì, inoltre, dedicherà sette pagine agli approfondimenti sul decreto legge.

Nei giorni successivi Il Sole dedicherà inserti estraibili di quattro pagine alle novità del decreto legge: con taglio ancora più approfondito finiranno sotto esame le novità in materia di fisco, lavoro, enti locali e Pa.