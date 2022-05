Ogni immigrato manda 1.500 euro l’anno al Paese d’origine: ecco dove vanno a finire

Nel 2021 tutte le Province hanno registrato un aumento delle rimesse. Ovviamente in misura assoluta e relativa diversa. Nelle prime dieci Province (Roma, Milano, Napoli, Torino, Brescia, Firenze, Bologna, Genova, Bergamo, Verona), dalle quali nel 2021 è stata spedita quasi la metà del totale delle rimesse, si è concentrata anche la metà dell’aumento rispetto al 2020: in quelle di Roma e Milano la crescita è stata di 160 e 120 milioni di euro. Tuttavia il peso di ogni provincia è cambiato di poco, spesso di qualche decimo o centesimo di punto percentuale, e non c’è stato, quindi, uno sconvolgimento di rilievo nella graduatoria delle province per importo di rimesse.

La geografia di arrivo

La pandemia ha inciso poco anche sulla destinazione delle rimesse. A livello sub continentale l’atlante dei flussi è rimasto sostanzialmente lo stesso. È leggermente calato il peso dei Paesi dell’Asia centro meridionale, verso cui comunque si indirizzano circa tre euro su dieci, e di quelli dell’Unione europea. Diventano più consistenti i flussi verso l’Africa occidentale e settentrionale. Le variazioni sono sempre di uno o due punti percentuali.

I dieci paesi che più beneficiano degli euro spediti dall’Italia sono rimasti gli stessi di prima della pandemia. Bangladesh, Pakistan, Filippine, Romania, Marocco, Senegal, India, Georgia, Sri Lanka, Ucraina, Perù: assorbono circa i due terzi delle rimesse.

La coda della graduatoria è affollata: un centinaio di Paesi nel 2021 si è diviso meno di 12 milioni si euro. Due terzi di essi hanno incamerato meno di 100 euro ognuno. Meglio che niente, si potrebbe dire: anche pochi euro all’anno sono sicuramente un aiuto prezioso per i parenti degli immigrati. Non è però questo flusso di valuta estera che può spingere la crescita di quei Paesi. Altro conto è, su questo versante, l’importanza delle rimesse per i Paesi in cima alla graduatoria, che ogni anno ricevono mezzo miliardo e più di euro.