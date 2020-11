Ogni lavoro ha la sua dignità. Oppure no? Davvero possiamo affermare così facilmente che ogni lavoro è un lavoro degno, che il medico e l’infermiere che salvano vite possano essere messi sullo stesso piano di chi progetta e costruisce missili e mine antiuomo? di Vittorio Pelligra

“Verrà un giorno nel quale la nostra società dovrà imparare a rispettare gli spazzini se vorrà sopravvivere, perché la persona che raccoglie la nostra spazzatura è, in ultima analisi, altrettanto importante del medico, perché se lo spazzino non facesse bene il suo lavoro le malattie sarebbero ovunque. Ogni lavoro ha la sua dignità”. Si esprimeva con queste parole, Martin Luther King, in un famoso discorso a Memphis, il 18 marzo del 1968, pochi giorni prima di essere assassinato in quella stessa città.

Ogni lavoro è degno, dice il reverendo King, ogni lavoro. Sembra voler intendere che il medico e lo spazzino stiano sullo stesso piano, così come il panettiere e il banchiere, l’insegnante e l’ingegnere che progetta bombe, la badante e la prostituta, chi raccoglie pomodori nei campi e chi pilota i barconi carichi di disperati che solcano ogni giorno i nostri mari. Davvero possiamo affermare così facilmente che ogni lavoro è un lavoro degno, che il medico e l’infermiere che salvano vite possano essere messi sullo stesso piano di chi progetta e costruisce missili e mine antiuomo? Siamo sicuri che il lavoro di una badante assunta in nero o dei lavoratori agricoli schiavi dei caporali sia degno quanto quello di un panettiere o di un assistente sociale? E la prostituta? E lo scafista? Adolf Eichmann, del resto, portò avanti il suo lavoro di organizzatore della logistica della “soluzione finale” con grande scrupolo, perizia tecnica e, perfino, coscienza. Era un patriota, a modo suo. E quindi? Possiamo definire “degno” il suo lavoro? Sarebbe davvero difficile sostenerlo, se per lavoro “degno” intendiamo un lavoro che contribuisce allo sviluppo di una esistenza ricca di senso, alla fioritura personale di chi lo compie, al benessere della comunità in cui questi opera.

Il lavoro, soprattutto oggi, non è solo il mezzo attraverso il quale ci procuriamo da vivere; il lavoro è anche l’occasione di mettere a frutto i nostri talenti, di sentirci utili agli altri di contribuire assieme agli altri al destino delle nostre comunità; è sorgente di significato e di autostima, di soddisfazione profonda ed è strada verso l’eccellenza. Ma non sempre queste opportunità vengono concesse. Non sempre i nostri lavori sono pieni di significato e di opportunità di crescita. Ci sono, infatti, lavori che alienano, che umiliano, che fanno male a chi vi è costretto e alla società, lavori che producono “espropriazione esistenziale” in chi vi si trova intrappolato. Ci sono lavori senza senso e lavori indegni che rubano senso e dignità a persone, per il resto, degnissime. Perché ci sono lavoratori trasformati nel profondo dai loro lavori. In meglio, ma soprattutto in peggio.

Aveva dunque torto il reverendo King nel rivendicare la dignità per ogni lavoro? In realtà no, perché il suo discorso andrebbe più correttamente letto nel contesto più ampio del tempo, del luogo e dell’occasione in cui venne pronunciato. Siamo nel profondo Sud di un’America ancora profondamente razzista e segregazionista; un’America nella quale è tollerato che gli spazzini di colore muoiano perché costretti a lavorare in condizioni estremamente rischiose, con macchinari vecchi e pericolosi. È in questo contesto che il reverendo King interviene con le sue parole a difesa di un lavoro che potrebbe essere dignitoso, ma che viene reso meno degno dall’indifferenza, quando non dal dolo di amministratori bianchi e razzisti. Perché la dignità di un lavoro, il suo significato profondo, deriva da due dimensioni connesse ma distinte. La prima è la natura stessa del lavoro, la sua utilità, la sua capacità di mobilitare creatività, competenze, ingegno, relazioni: il medico che salva vite, l’ingegnere che costruisce ponti fatti per durare, l’addetto alle pulizie che rende vivibili gli ambienti in cui lavoriamo e operiamo, il panettiere e il parrucchiere che ci sfamano e ci rendono presentabili, l’artista che rende la nostra esistenza meno dolorosa; poi ci sono anche quelli che, invece, progettano le bombe a frammentazione o i “pappagalli verdi”, che sembrano giocattoli, così i bambini si avvicinano e, invece, sono ordigni esplosivi che mutilano e uccidono.

Ci sono anche quelli che giocano con la chimica incuranti dei danni alla salute dei consumatori, chi progetta slot-machines sempre più potenti nel creare dipendenze, chi produce sigarette sapendo che “il fumo uccide”, come scrivono, del resto, candidamente, anche sui pacchetti. E che dire di quel funzionario pubblico che usa la sua discrezionalità, pur nell’ambito della legalità, per elargire favori invece che per tutelare diritti? Questi lavori non possono essere certo considerati degni allo stesso modo, per loro stessa natura. Legali sì, magari, ma non degni. C’è poi un secondo aspetto che si affianca al primo ed è quello relativo alle condizioni in cui ciascun lavoro viene svolto. Ci possono essere, infatti, lavori degni, resi indegni dalle condizioni esterne: raccogliere i pomodori è un lavoro degnissimo, che però, può essere degradato quando assume i connotati di un inumano sfruttamento. Quella del rappresentante è una professione degnissima, ma quando viene esercitata in un ambiente spietatamente competitivo e sotto il costante ricatto da parte dell’impresa, allora perde ogni significato. Quella dell’insegnante è forse la professione più bella al mondo, ma quando si rompe il patto di fiducia con le famiglie, e la società mette in dubbio l’importanza della cultura e della competenza, allora anche il mestiere dell’insegnante perde senso e dignità.