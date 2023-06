«Ogni passaggio è controllato dall’uomo»

Non si evidenziano allo stato rischi, perché il controllo umano resta fondamentale. Il sistema, mediante l’utilizzo di specifici algoritmi che elaborano dati immessi dall’uomo, suggerirà dove inviare un equipaggio per prevenire la probabile commissione di un crimine, oppure potrà isolare un reato seriale. In entrambi i casi, la proposta d’intervento offerta dalla macchina dovrà sempre essere riscontrata da un operatore di polizia e solo quest’ultimo valuterà se esistono gli elementi che la legge richiede per arrestare una persona o deferirla all’autorità giudiziaria. È l’uomo che valida il processo analitico dei sistemi informatici prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento di polizia.

In tema di polizia predittiva, il regolamento europeo sull’Ai vieta l’utilizzo dell’ intelligenza artificiale per effettuare previsioni basate sulla profilazione di persone fisiche o su caratteristiche della personalità. Il progetto Giove rispetta le regole Ue?

Il sistema Giove non nasce per valutare la pericolosità sociale e quindi il rischio di commissione o reiterazione di reati (come, ad esempio, nel caso dei detenuti che chiedono un permesso premio o una misura alternativa alla detenzione); Giove lavorerà su fatti seriali per favorire l’identificazione degli autori, sfruttando le informazioni ottenute nelle attività di polizia, facilitandone l’analisi in modo da fornire validi spunti investigativi, suscettibili di rapidissimo approfondimento da parte degli operatori. Appare, dunque, conforme al Regolamento Ue. In ogni caso, la sua realizzazione procederà in rapporto di stretta collaborazione con l’Autorità garante della privacy.

Giove da dove attingerà dati e informazioni?

I dati che alimenteranno il sistema saranno immessi dagli operatori di Polizia che verranno assistiti da un set di domande da porre alla vittima all’atto della ricezione della denuncia, in modo da orientare la raccolta di informazioni funzionali alla successiva analisi. Negli sviluppi futuri, si potranno prevedere implementazioni che consentiranno l’accesso alle informazioni archiviate nelle banche dati di polizia.