Ogni settimana cinque in più. Roma accelera sulle start-up

Un sistema in movimento, dunque, che vede anche nuovi fondi in arrivo. Le risorse finanziarie, integrate tra fondi regionali, nazionali e comunitari, complessivamente destinate alla realizzazione del programma strategico regionale per ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico ammontano complessivamente a 187 milioni.

Fondi su cui si innesta l’attività del venture capital, che in Regione dispone di più strumenti.

Come Lazio Venture, fondo di fondi di 44 milioni di euro che ha investito in quattro Fondi Chiusi di Investimento Alternativi, che associando una quota del 40% di capitali privati investiranno nelle imprese target della regione.

Con l’obiettivo di radicare nel medio periodo nel Lazio i gestori professionali operanti in questo settore.

Altro strumento è Innova Venture, con una dotazione di 24 milioni, che insieme a partner privati investe direttamente nel capitale di rischio delle imprese del Lazio. Come accaduto per Codemotion, Exein e Valore in Sanità, a cui a breve si aggiungeranno altri quattro dossier, in fase di finalizzazione. Su base regionale la performance in termini di innovazione è spinta verso l’alto dalla presenza di una forte componente di ricerca pubblica. E infatti, all’interno dell’ultima classifica regionale pubblicata da Eurostat, nel sotto-capitolo dedicato all’innovazione, che tiene conto della ricerca pubblica ma anche di brevetti, pubblicazioni scientifiche e quota di addetti impegnata in settori medium e hi-tech, il Lazio risulta al primo posto in Italia davanti alla provincia di Trento e alla Lombardia. “Voto” lusinghiero, che su scala europea vale tuttavia solo l’80esima posizione.