Ogr Tech cresce e accelera sulle Pmi

È cresciuta in fretta, nonostante il Covid, anticipando di un anno il piano di sviluppo e con circa 1.200 richieste di imprese ed enti che vorrebbero insediarsi negli spazi della manica Sud delle ex Officine Grandi Riparazioni. Ogr Tech a Torino è un «ecosistema» dell’innovazione che conta 8 tra acceleratori e incubatori di start up, fa leva sulla presenza di corporate come Leonardo, Ibm, Alpitour e Microsoft e lavora con il mondo della finanza, con venture capital come Liftt o partner del sistema bancario come Neva Finventure, in capo a Intesa Sanpaolo.

Inaugurato a giugno 2019, Ogr Tech conta su una “platea” di 150 start up incubate o in accelerazione, una sessantina di partner presenti in sede, 12mila metri quadri e una lunga lista di richieste da parte di enti o società che vorrebbero insediarsi negli spazi della manica Sud ristrutturati da Fondazione Crt. Un comitato valuta le richieste, pesano programmi di innovazione in campo e capacità di generare sinergie con il tessuto delle start up. Capita allora che professionisti che operano nei dipartimenti di Business Development o nei Centri di innovazione insediati alle Ogr facciano da mentor nei programmi di accelerazione in campo, oppure succede che si creino gruppi incrociati su temi come la diversity tra manager del settore tecnologico. «Lavoriamo molto su start up innovative e sull’innovazione tout court – racconta Matteo Pessione, responsabile innovazione per Ogr Tech – ma stiamo guardando con interesse al mondo non-profit e alle imprese sociali, grazie al contributo di Isi Foundation nell’ambito dei big data, e alle Pmi. Credo che il grande punto di attenzione sarà costruire ponti tra queste attività focalizzate su innovazione e start up e le medie imprese».

Nuovo focus sulle Pm

Con Sella Lab, le Ogr Tech hanno avviato un programma – Open Pmi – destinato proprio al tessuto di piccole e medie imprese italiane, di fatto l’ossatura delle imprese in Italia. Si tratta sicuramente del target più complesso da raggiungere, ragiona Pessione, più condizionato dall’imprenditore di riferimento, ma con il quale Ogr Tech vuole continuare a misurarsi. «Non si può pensare – evidenzia – che queste imprese non stiano al passo con l’innovazione, c’è ancora molto lavoro da fare lungo le filiere, con strumenti di affiancamento e supporto nei percorsi di innovazione, tramite partner finanziari».

Con tre edizioni all’attivo, Open Pmi conta su tre imprese per ogni call. Numeri ancora piccoli, proprio per la capillarità del progetto e l’impegno delle aziende sui singoli percorsi. «Lavorare con le imprese più piccole richiede – spiega Pessione – un livello più alto di attenzione e un approccio tailor made che vogliamo incrementare». Il partner del progetto, Sella, individua le imprese attraverso una attività di scouting e di verifica delle potenzialità.