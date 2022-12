Ogr Tech fa il pieno di start up e nuovi spazi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono diventate un ecosistema per l’innovazione, consolidando, in tre anni di lavoro e con una pandemia di mezzo, un modello di lavoro. Le Ogr Tech contano oggi 14 programmi di accelerazione e circa una settantina di partner.

«Questo spazio – racconta Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt e ceo di Ogr Tech – non esisteva come spazio fisico e come spazio di idee, siamo partiti cercando un modello adatto ad una città come Torino». Il primo passo è stata la ricerca di partner internazionali che potessero «accendere una luce sul progetto», dunque Microsoft, Google, Tim, Cdp, Leonardo, Lift, poi si è lavorato alla definizione di un modello, che mettesse insieme il mondo corporate e lo start up Village. Questa operazione ha funzionato, ha reso le Ogr Tech attrattive, tanto che oggi «molte aziende continuano a voler venire qui per insediare “cellule” di tech innovation dei loro dipartimenti è perché vogliono che respirino l’aria delle start up e abbiano un osservatorio privilegiato su ciò che di nuovo che sta accadendo nei rispettivi settori» racconta Lapucci.

La crescita

L’obiettivo in origine era di arrivare a mille start up accelerate in vent’anni e mezzo miliardo di investimenti attratti. In realtà, dopo tre anni di lavoro, è stata raggiunta la soglia delle 200 start up supportate, con 200 milioni di euro attratti e una capacità di accelerazione raggiunta pari a circa 120 start up all’anno.

«Abbiamo dimezzato i tempi di realizzazione degli obiettivi iniziali – dice Lapucci – e sono certo che continuando di questo passo e ampliando un po’ lo spazio, si possa ulteriormente accelerare». L’idea è quella di annettere, nel corso del 2023, agli spazi delle Ogr Tech, una palazzina direzionale in fase di ristrutturazione, facendone di fatto una estensione dell’area esistente e ampliando gli spazi a disposizione. Oggi la manica delle Officine occupata da Ogr Tech conta su una superfice di 12mila metri quadri, con 500 postazioni di lavoro.

Rilevanza e settori

Le ex Officine Grandi Riparazioni – Ogr Tech e Ogr Cultura – sono state recuperate da Fondazione Crt e sono diventate uno dei poli di riferimento per la città, in un dialogo proficuo con l’amministrazione comunale. Delle start up ospitate o accelerate, il 60% arrivano dal territorio italiano. Nell’ultimo anno in particolare sono stati organizzati oltre 150 tra eventi e momenti di incontro dedicati alla business community OGR Tech e finalizzati ad accrescere la rete di contatti, fattore imprescindibile per la crescita di un’impresa anche all’estero.