Ohio, 9 morti e 16 feriti in una sparatoria a Dayton

È di nove vittime e 16 feriti il bilancio, provvisorio, di una sparatoria che si è consumata a Dayton, nello stato Usa dell’Ohio. La polizia locale ha dichiarato che il presunto autore della strage sarebbe deceduto. Le forze dell’ordine riportano che il killer ha aperto il fuoco all’una di notte nell’Oregon district, un quartiere noto per la vita notturna, ma i poliziotti attivi nella zona sono riusciti a intervenire in fretta. Al momento non sono stati forniti dettagli ulteriore sulla identità del criminale, mentre l’Fbi sta collaborando con il commissariato locale per chiarire le dinamiche delll’accadute. L’attacco è avvenuto a meno di 24 ore di distanza da episodio simile a El Paso, nel Texas, dove un uomo ha ucciso oltre 20 persone in un supermercato Walmart.



Quasi 100 vittime in sparatorie dall’inizio dell’anno

Non sono ancora chiare le motivazioni della sparatoria in Ohio, mentre la strage di El Paso sembra riconducibile a motivi di odio razziale. In Texas il killer è un americano di 21 anni che ha sparato ieri in un supermercato a El Paso, cittadina di confine a maggioranza ispanica, uccidendo 20 persone, tra cui diversi bambini, e ferendone 26. Le indagini sembrano condurre ad un crimine d’odio. Trovato su un forum suprematista, lo stesso utilizzato da Brenton Tarrant, autore della strage di Christchurch, un manifesto scritto da Patrick Crusius, arrestato dopo la strage. Pochi giorni prima ancora, il 28 luglio, un 19enne ha ucciso tre persone (due i bambini) a un festival nella California del Nord. Nel complesso, negli Usa si sono contate un totale di 21 sparatorie mortali dall’inizio dell’anno. Le prime 20 hanno provocato un totale di 96 vittime.