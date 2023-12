OhmSpace chiude un round da 1,2 milioni

Proprio con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e la sostenibilità del settore spaziale, il founder e ceo di OhmSpace Federico Romei ha elaborato la sua ricerca di dottorato, condotta presso l’università di Southampton, sul sistema di propulsione elettrico (resistojet); ricerca che ha poi condotto alla nascita del progetto OhmSpace.

«Il supporto finanziario di Scientifica Venture Capital riveste un ruolo cruciale per avanzare nella nostra missione di rendere lo spazio più accessibile e sostenibile» ha dichiarato Romei, aggiungendo: «siamo entusiasti di collaborare con Scientifica Venture Capital, Lazio Innova e Galaxia e di sfruttare la loro esperienza nel settore per raggiungere nuovi traguardi e accelerare la nostra crescita. Sono felice di annunciare il nostro prossimo passo, che includerà la creazione di una sede produttiva in Italia, mantenendo allo stesso tempo una solida presenza nel Regno Unito per continuare a sviluppare la nostra tecnologia».

Il ritorno in Italia

Dopo un’esperienza internazionale di grande rilievo, Romei stabilirà in Italia la guida di OhmSpace che avrà sede proprio nella regione Lazio. Il suo ritorno, si legge in una nota, trasmette un messaggio forte e positivo agli scienziati e agli imprenditori italiani che risiedono all’estero, evidenziando che l’Italia è in grado di offrire concrete e stimolanti opportunità a coloro che sono desiderosi di contribuire al progresso scientifico e tecnologico della nazione.

Lo studio legale Hi.lex Avvocati Associati ha assistito gli investitori mentre la start-up OhmSpace si è avvalsa dell’assistenza legale dello studio Laward.

L’industria aerospaziale

L’industria aerospaziale è costituita da aziende coinvolte nello sviluppo e nella produzione di veicoli spaziali - ad esempio satelliti di varie dimensioni, tra cui i CubeSat - che svolgono un ruolo rilevante nelle applicazioni di osservazione della terra, nella comunicazione e nella meteorologia. L’aumento del numero di missioni di esplorazione spaziale ha portato il settore ad affrontare una crescente richiesta di sistemi avanzati di propulsione elettrica. Si prevede, infatti, che il mercato globale della propulsione spaziale crescerà da 7 miliardi nel 2021 a 12,1 miliardi di euro entro il 2025.