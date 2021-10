Oil&gas, nuovi impianti a rilento: le valvole pagano il prezzo più caro

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vede? Questa sta anche in tasca. Eppure costa più di 2mila euro». La valvola che maneggia Umberto Covelli non è in effetti un prodotto qualsiasi. Dovendo gestire i flussi nell’impianto di fusione nucleare sperimentale in costruzione a Caradache, in Francia, le specifiche tecniche sono sfidanti, così come le condizioni di sicurezza richieste.

Grazie a questa e ad altre commesse, ad esempio nella gestione del gas liquefatto, l’azienda che guida, la milanese Adler, arriverà quest’anno a 20 milioni di ricavi, il massimo storico. «A pagare - spiega - è la nostra strategia: alta specializzazione, prodotti di nicchia, tanta ricerca».

Nicchie di produzioni legate al nucleare che non possono tuttavia rappresentare la media per un settore, quello delle valvole dirette al mondo dell’energia, che vede nel comparto Oil&Gas uno dei committenti chiave, area legata a doppio filo agli investimenti per l’avvio di nuovi impianti, attività a sua volta connessa (seppure con inevitabili ritardi temporali) al prezzo di petrolio e gas. E il Covid, creando incertezza e caos, bloccando l’economia globale, abbattendo il consumo di energia, da questo punto di vista non ha certo aiutato. Un esempio per tutti le scelte effettuate da uno dei grandi committenti mondiali, il gruppo Saudi Aramco, che alla luce del Covid ha fatto slittare molti progetti di 12-18 mesi.

«Abbiamo fatto una analisi dettagliata di ciò che accade nel nostro mercato - spiega l’ad di Valvitalia Ugo Vinti - e guardando agli investimenti globali del settore siamo passati dai 350 miliardi di dollari del 2019 ai 235 miliardi del 2020. Il settore della componentistica, tra cui le valvole ovviamente, si è dunque mosso di conseguenza».

Anno complesso, quindi, anche per il gruppo, che ha ceduto circa un terzo dei 304 milioni di euro del giro d’affari pre-Covid e che vede una ripresa più convinta del mercato solo a partire dal 2022. Se infatti per bloccare gli investimenti basta un tratto di penna e qualche telefonata, la ripresa è mediamente più complessa e articolata. «Nei primi otto mesi di quest’anno - aggiunge Vinti - le autorizzazioni di nuovi progetti nel mondo sono arrivate a 131 miliardi di dollari, in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli ordini stanno iniziando a tornare ma in genere occorrono circa 18 mesi perché le nuove autorizzazioni si trasformino in commesse: io credo che una ripresa vera sarà possibile nel nostro settore solo nel 2022».