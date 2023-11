Oipe: potrebbero salire fino al 12% le famiglia in povertà energetica nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrebbe salire fino al 12% il numero di famiglie italiane in povertà energetica nel 2024. Questo il dato che emerge dallo studio Oipe, Osservatorio italiano povertà energetica, presentato questa mattina durante la 5ª Plenaria dei Firmatari del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, l’iniziativa lanciata nel 2021 da Banco dell’energia. E che ormai conta più di 70 realtà tra imprese, associazioni ed enti del terzo settore, unite con l’obiettivo di alleggerire la pressione sulle famiglie vulnerabili dal punto di vista energetico.

Più colpite le famiglie con minori

Tramite la valutazione del contesto macroeconomico nazionale e internazionale infatti, Oipe ha previsto un possibile picco del fenomeno che, nello scenario più critico, potrebbe far salire la percentuale di povertà energetica potenzialmente fino al 12% nel 2024. Secondo l’ultimo rapporto Oipe, inoltre, sono le famiglie con minori quelle più interessate dal problema: nel 2021 erano il 9,3% con un’incidenza 2,5 volte più alta nelle famiglie straniere e con un ulteriore aggravarsi del fenomeno nel Mezzogiorno di oltre quattro volte rispetto alla media nazionale.

Il ruolo del network Banco dell’Energia

L’appuntamento è stata l’occasione per fare il punto sulla povertà energetica nel nostro Paese, per presentare i nuovi progetti e i nuovi firmatari del Manifesto, ma anche per tirare le fila su quanto fatto da Banco dell’energia dal 2016 fino a oggi: più di 10 milioni di euro raccolti e distribuiti, che hanno permesso il sostegno di più di 13.000 famiglie in oltre 70 progetti su tutto il territorio nazionale.

I dati Ipsos: 4 italiani su 5 preoccupati da aumenti in bolletta

Non solo. Sono stati presentati i risultati di un’indagine Ipsos in base alla quale non accenna a placarsi la “poli-crisi” che affligge le famiglie, con il 64% degli italiani che lamentano difficoltà nel mantenere il proprio tenore di vita negli ultimi 3 anni. Partendo dall’epidemia di Covid-19, passando per il conflitto russo-ucraino e l’impennata inflazionistica ed arrivando alla recente crisi in medio-oriente, crescono le insidie e le difficoltà per gli Italiani e con esse anche la preoccupazione per l’aumento dei costi energetici: l’80% degli intervistati teme i rincari in bolletta, un dato più alto del 6% rispetto a quanto rilevato da Ipsos a Maggio 2023, tornando sui livelli del 2021.

Capillarità sul territorio e un’attenzione particolare alle zone più difficili: queste le due direttrici che hanno guidato i progetti di Banco dell’energia finora e che trovano conferma nell’indagine Ipsos secondo cui il 75% degli intervistati ritiene efficaci le iniziative avviate a contrasto della povertà energetica. Numeri in crescita rispetto a maggio 2023, come sono in crescita coloro che ritengono utile che Banco dell’energia proponga iniziative per contrastare la povertà energetica nella propria comunità locale, ad esempio nel proprio quartiere o comune (69%).