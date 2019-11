Ok all’ecobonus al 65%, ma alcune opere restano al 50%

(Marka)

Conferma in vista anche per l’ecobonus: la detrazione per interventi di riqualificazione energetica delle unità immobiliari, che mantiene una doppia aliquota. Il bonus, infatti, è generalmente del 65%, ma per alcuni lavori è pari al 50%: acquisto e posa in opera di finestre e infissi, installazione di schermature solari, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A. L’agevolazione Irpef-Ires prevede massimali detraibili variabili in base al tipo di intervento. E contempla sempre l’obbligo di invio della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.