Ok anche dalla Regione sarda,Sider Alloys pronta al revamping

Produzione e mercati

Quanto alla produzione e quindi ai mercati, dal gruppo italo svizzero non hanno dubbi. A pieno regime si stima una produzione di 180 mila tonnellate di alluminio l’anno e si punta a «soddisfare il 10 per cento del fabbisogno nazionale». «Le nostre leghe – proseguono i vertici dell'azienda – andranno a colmare una quota di circa 20-25% di leghe primarie oggi arrivano da paesi europei ed extraeuropei».

Sindacati pronti a partire

Dalle organizzazioni sindacali arriva la richiesta perché tutto parta subito. «Adesso si pare una fase nuova che qualche mese fa sembrava impossibile – dice Rino Barca, responsabile alluminio della Fsm Cisl –. Sono arrivate le autorizzazioni ed è giunta l’ora di sedersi in un tavolo per discutere di programmazione e tempistica per il riavvio dell'impianto. È necessario capire con quali professionalità, quali e quante figure saranno impiegate e, soprattutto si deve parlare anche del recupero dei lavoratori ex Alcoa».

Il monitoraggio ambientale

«La Regione – annuncia l'assessore alla Sanità Mario Nieddu – avvierà immediatamente un intenso lavoro di monitoraggio sull’impatto delle attività nel territorio, garantendo i massimi livelli di sicurezza». Analogo lavoro, come chiariscono dalla Regione, sarà svolto «riguardo agli aspetti sanitari, con il coinvolgimento dell’Azienda sanitaria competente per territorio e dell'Arpas». Nello specifico, «saranno portate avanti tutte le azioni e i mezzi per realizzare un piano di mitigazione della qualità dell’aria, una sorveglianza epidemiologica, un approfondimento delle problematiche legate alle esposizioni per via alimentare della popolazione residente nei comuni di Portoscuso, Carloforte, Calasetta, Carbonia, Gonnesa e San Giovanni Suergiu».