Ok al bilancio del Senato: in 8 anni risparmiati oltre 300 milioni di euro

L’aula di Palazzo Madama ha approvato il Rendiconto 2020 e il Bilancio interno 2021 del Senato. Dal 2013 al 2021 la Camera alta ha risparmiato 322,5 milioni di euro. Palazzo Madama ha chiesto in questi otto anni allo Stato 194,4 milioni di euro in meno di dotazione, ed ha conseguito altri risparmi per 128,1 milioni.

Trend decrescente

In 14 anni il rapporto tra la spesa effettiva del Senato e la spesa statale è passata dallo

0,083 al 0,045 per cento. La percentuale della spesa per le indennità dei senatori rispetto al

Bilancio del Senato si è pressoché dimezzato, dal 2001 al 2021, passando dal 19% al 10 per cento. Le spese per le indennità dei senatori e le competenze accessorie si sono ridotte di 77 milioni di euro rispetto alla dinamica tendenziale. Infine, tra il 2012 e il 2021, la spesa per il personale è calata del 22,45 per cento.

De Poli: «Il Senato paga le fatture entro 30 giorni»

«Palazzo Madama è anche un buon esempio di amministrazione. Il Senato paga infatti le fatture entro 30 giorni» ha rimarcato il questore del Senato Antonio De Poli che ha sottolineato l'importanza di investire per rendere i processi organizzativi più efficienti ed efficaci: «Il Senato si è dotato da tempo delle tecnologie di virtualizzazione ed è diventato un modello per tutti i parlamenti d’Europa grazie alla tecnologia Cloud. Grazie agli investimenti nelle infrastrutture informatiche, il Senato ha risparmiato complessivamente 15 milioni di euro dal 2016 ad oggi». «Nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid, siamo intervenuti per garantire la continuità legislativa, da un lato, e la sicurezza sanitaria delle persone, dall’altra. Ci siamo adeguati alle disposizioni normative previste per la collettività. Abbiamo rispettato le regole previste così come hanno fatto tutti gli italiani», ha aggiunto ancora De Poli che ha sottolineato l’importanza degli investimenti sulle politiche ambientali e nel contrasto alle barriere architettoniche: «Per un Senato più green, moderno e inclusivo».