Ok della Camera, il decreto scuola è legge: salvi gli esami di maturità I sì sono stati 145, i no 122. Giovedì pomeriggio, dopo il voto di fiducia incassato dal governo, è iniziato l'ostruzionismo della Lega sugli ordini del giorno. Di qui la decisione della maggioranza giovedì di ricorrere alla seduta fiume di Andrea Gagliardi

Turni, distanze, mascherine: le regole per tornare a scuola a settembre

I sì sono stati 145, i no 122. Giovedì pomeriggio, dopo il voto di fiducia incassato dal governo, è iniziato l'ostruzionismo della Lega sugli ordini del giorno. Di qui la decisione della maggioranza giovedì di ricorrere alla seduta fiume

2' di lettura

Ok definitivo della Camera al decreto scuola, convertito in legge il giorno prima della scadenza, al termine di un iter tormentato. I sì sono stati 145, i no 122. Giovedì pomeriggio, dopo il voto di fiducia incassato dal governo, è iniziato l'ostruzionismo della Lega sugli ordini del giorno, i documenti di indirizzo sull'applicazione del decreto. L’obiettivo era impedire l’approvazione del decreto entro domenica, la sua decadenza, con conseguente richiesta di dimissioni del ministro Azzolina. Un tentativo di spallata al governo. Ma l’eventuale decadenza del decreto avrebbe anche fatto saltare gli esami di maturità.

Seduta fiume alla Camera



Di qui la decisione della maggioranza giovedì a mezzanotte di ricorrere alla seduta fiume, vale a dire senza interruzioni, tranne quelle ogni tre ore per sanificare l'Aula. I lavori sono dunque proseguiti tutta la notte e tutta la giornata di venerdì e sono proseguiti, ininterrottamente, fino a sabato mattina con il voto finale. L’ostruzionismo ha potato a momenti di grande tensione in Aula a Momnteciorio, con la sospensione della seduta quando i leghisti hanno innalzato un stiscione con sopra scitto “Azzolina bocciata”. Una scelta, quella dell’ostruzionismo, criticata dalla maggioranza, con Vito Crimi che ha definito “irresponsabili” e “incoscienti” le opposizioni che con l'ostruzionismo farebbero saltare gli esami.



Super poteri ai sindaci sull’edilizia scolastica



Super-poteri ai sindaci in materia di edilizia scolastica

Il provvedimento rinvia all’autunno il concorso straordinario per 32mila cattedre riservate ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 12 (che si svolgerà con uno scritto a risposta aperta e non più a crocette). Tra le novità principali spiccano i super-poteri a sindaci e presidenti di provincia in materia di edilizia scolastica: agiranno come commissari e potranno derogare al codice appalti per accelerare i lavori in vista della riapertura di settembre. Degni di nota poi, da un lato, il “paracadute” per i privatisti che svolgeranno l'esame preliminare (in presenza) a partire dal 10 luglio e la maturità a settembre ma nel frattempo potranno partecipare, con riserva, ai test d'ingresso all'università e ai concorsi pubblici. E, dall'altro, la possibilità di ripetere l'anno (su richiesta della famiglia) per gli studenti con disabilità rimasti indietro.

Giudizi al posto dei voti alla primaria

Oltre ai giudizi che alla primaria sostituiscono i voti: un evergreen visto che dal 1977 a oggi è già l'ottava volta che si interviene sul tema. Il testo introduce, inoltre, la didattica a distanza, disponendo che deve essere garantita a tutti gli studenti.