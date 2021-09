Dalla prescrizione all’appello, ecco come cambia il processo penale

Ridurre del 25% la durata dei processi penali. È l’obiettivo della riforma che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato. Un impegno preso con la Ue dall’Italia, maglia nera tra i Paesi del Consiglio d’Europa per irragionevole durata dei processi. Ecco le principali novità della legge delega, che il Governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore e che prevede anche notifiche e depositi per via telematica.

