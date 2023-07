Ok alla fiducia, dalle bollette ai rigassificatori: cosa c'è nel decreto Pnrr per il settore energetico

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si è concluso in Aula alla Camera il voto sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione del decreto con “misure urenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore energetico”, il Dl Rigassificatori. I sì sono stati 191, 108 i voti contrari e quattro gli astenuti. A seguire, il voto finale sul provvedimento, che passerà poi all’esame del Senato

Obiettivo autonomia energetica

Alle norme sui rigassificatori aggiungono, con un emendamento del Governo, le misure dell’ultimo decreto bollette a sostegno di famiglie e imprese contro il caro-energia.Il provvedimento dovrà passare poi all’esame del Senato. «La ratio delle misure - ha riferito il relatore per la commissione Bilancio Nicola Ottaviani (Lega) - ruota attorno alla necessità di percorrere la strada della autonomia energetica. Una strada che il Governo ha intrapreso fin dal suo insediamento. È un processo lungo ma - sottolinea - la ‘strambata' si è registrata». Fra gli emendamenti approvati, il relatore ricorda quello che dà la «possibilità di assimilare agli enti del terzo settore anche le imprese che si riuniscono in forma di comunità energetiche».

Loading...

Nuova capacità di rigassificazione

L'obiettivo del decreto è incrementare la capacità di rigassificazione. Sono riaperti tra l’altro fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Ed è estesa inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione

Le misure contro il caro-bollette

Quanto alle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro-energia, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali) sono rideterminate dall’ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l'accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al bonus sociale per disagio economico. Confermato, per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.