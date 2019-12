Ok a Reddito cittadinanza “congelato” con lavori brevi

(FOTOGRAMMA)

Arriva una “sospensione”, anziché la decadenza, dal Reddito di cittadinanza per la durata di contratti brevi, che non superino la fine dell'anno in cui il lavoro è iniziato. Lo prevede un emendamento del M5S riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato che di fatto 'congela' il beneficio in caso di contratti a tempo. La proposta era stata presentata proprio per incentivare i percettori del reddito ad accettare anche lavori di breve durata o con redditi “marginali” mentre si è all'interno del programma del Reddito