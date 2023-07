Ok a stop taglio vitalizi per ex senatori prima del 2012. Sì di Fi e di un ex M5s

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Via libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi alla riforma pensionistica, è stato deciso che venisse applicato anche ai parlamentari il sistema contributivo e non più retributivo.

La decisione,anticipata da Repubblica e dal Fatto,è arrivata con un voto che - secondo quanto è stato riferito da fonti parlamentari - ha visto il no dei componenti di Lega ed FdI, il sì di un componente del consiglio ex M5s e l’astensione del Pd, mentre il presidente,l’azzurro Luigi Vitali,ha votato sì.

Loading...

Delibera votata nell’ultima seduta

La delibera è stata votata nell’ultima seduta dell’organismo parlamentare che è stato rinnovato con la nuova legislatura ed era finora composto da Luigi Vitali (ex senatore FI), Ugo Grassi (ex M5s), Alberto Balboni di Fdi, Pasquale Pepe della Lega e Valeria Valente del Pd. In base a una sentenza della Corte Costituzionale, che ha fatto riferimento alle pensioni d’oro - viene riferito - la delibera ha deciso per la temporaneità dell’applicazione del taglio, facendolo finire con l’avvio della nuova legislatura.

Ex M5S Grassi, stop taglio per rispetto principi Carta

Perché ho votato a favore del ripristino dei vitalizi per i senatori ante 2012? «Perché io sono un giurista, credo nello stato di diritto e nei principi dell’ordinamento costituzionale. Non farlo sarebbe stato in conflitto con la mia coscienza e in quello in cui io credo come giurista. Mi assumo ogni responsabilità della decisione che ho assunto, l’ho fatto in nome della mia coscienza e della mia competenza tecnico giuridica». Ha risposto così l’ex senatore M5S Ugo Grassi, che ha votato sì al ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori relativi a prima del 2012. «La delibera - ha aggiunto - riguardava i vitalizi pre 2012 non tutti. Tutti i vitalizi sono stati già tagliati nel 2012 con una legge dal Parlamento, adeguando il vitalizio al metodo contributivo. Quindi quando dicono: vi siete aumentati il vitalizio? Assolutamente no, non sono stati aumentati i vitalizi post 2012», ha aggiunto l’ex parlamentare che ha lasciato il M5S nel 2019, ha poi aderito alla Lega e ora milita in “Italia al centro”.