Germania, Olaf Scholz è il nuovo cancelliere

Il leader socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere della Germania dal Bundestag, ponendo fine ai 16 anni dell’era di Angela Merkel. Sostenuto dalla Spd, dai Verdi e dai Liberali, Scholz, 63 anni, ha ricevuto i voti di 395 dei 736 membri del Bundestag. Per succedere ad Angela Merkel Scholz aveva bisogno di 369 voti. Sulla carta, Scholz disporrà nel nuovo Parlamento di 416 voti su 736, la somma dei seggi della coalizione ’semaforo’ tra Spd, Verdi e Liberal democratici. Il nuovo cancelliere si è quindi recato dal presidente tedesco Frank-Wakter Steinmeier, che gli ha conferito formalmente l’incarico. In seguito, è rientrato al Bundestag per il giuramento. Ora è ufficialmente il nono cancelliere della Germania.

I primi appuntamenti all’estero a Parigi e Bruxelles

Il neocancelliere volerà a Parigi il 10 dicembre, per una visita ufficiale di insediamento dal presidente Emmanuel Macron, che lo riceverà all’Eliseo con gli onori militari. Subito dopo sarà a Bruxelles per incontrare i vertici europei e della Nato. Lo rende noto il primo comunicato del nuovo Bundeskanzler.

Macron «Scriveremo prossimo capitolo, ci vediamo venerdì»

«Caro Olaf Scholz, il prossimo capitolo scriveremo insieme: per i francesi, per i tedeschi, per gli europei». Così’ su twitter il presidente francese Emmanuel Macron, che poi dà appuntamento «a venerdì» al nuovo cancelliere tedesco, atteso a Parigi.

Xi: portare legami Cina-Germania a nuovo livello

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al neo cancelliere tedesco Olaf Scholz, affermando di attribuire «grande importanza alle relazioni tra Cina e Germania» e di essere disposto «a lavorare per spingere i legami bilaterali a un nuovo livello». Xi, ha riferito l’agenzia Xinhua, ha invitato Scholz a cogliere l’opportunità del 2022 con le celebrazioni del 50/esimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Germania. Pechino «è disposta a consolidare e approfondire la fiducia politica reciproca, ad ampliare gli scambi e la cooperazione in vari campi», ha concluso Xi.

Macron rende omaggio a Merkel: «grazie cara Angela»

Nel giorno dell’elezione di Olaf Scholz alla Cancelleria, Emmanuel Macron in un video messaggio rende omaggio ad Angela Merkel. «Grazie, cara Angela, per non avere mai dimenticato le lezioni della Storia, per aver fatto così tanto per noi, per aver fatto avanzare l’Europa», ha scritto il presidente francese in un tweet nel quale è contenuto il video che mostra lo stesso Macron e Merkel in vari momenti dei loro incontri durante i vertici internazionali.