Olanda: exit poll, stravince l’ultradestra di Wilders

La vittoria elettorale non significa però che Wilders sarà premier. I numeri, per quanto importanti, rendono necessaria una coalizione e, tra gli altri tre maggiori partiti, l’unico a non escludere inizialmente un governo con lui era stato il Vvd. Anche se negli ultimi giorni la leader Dilan Yeşilgöz, forse preoccupata di avergli aperto la strada, ha fatto dietrofront.

Si creerà dunque il ben noto “cordone sanitario” per tenere fuori l’ultradestra? Oppure prevarrà la realpolitik, quella che nel 2015 portava lo stesso Wilders ad affermare, in un’intervista al Sole 24 Ore, che «i politici venderebbero la madre per governare»? Le difficili e presumibilmente lunghe trattative che cominceranno ora scioglieranno i dubbi.

