Olanda: si dimette il governo a due mesi dalle elezioni La classe politica olandese travolta dallo scandalo sui sussidi all’infanzia: migliaia di famiglie, molte con cognome straniero, costrette a restituire ingiustamente aiuti per decine di migliaia di euro senza possibilità di far ricorso

Il primo ministro Mark Rutte arriva a Palazzo reale per rassegnare le dimissioni

La classe politica olandese travolta dallo scandalo sui sussidi all’infanzia: migliaia di famiglie, molte con cognome straniero, costrette a restituire ingiustamente aiuti per decine di migliaia di euro senza possibilità di far ricorso

4' di lettura

Si è dimesso in blocco. A due mesi dalle elezioni politiche. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha presentato ieri al re Willem-Alexander di Oranje-Nassau le dimissioni di tutto il suo governo retto da una coalizione di centro-destra.

Il «toeslagenaffaire»

A determinare la decisione, in parte annunciata ieri, le polemiche sul toeslagenaffaire, lo scandalo dei sussidi sociali per l’infanzia, concesso ai genitori entrambi lavoratori o ai genitori single per sostenere le spese di mantenimento dei bambini.

Loading...

«Ingiustizia senza precedenti»

Un rapporto parlamentare - intitolato «Ingiustizia senza precedenti» - ha infatti chiarito che l’amministrazione fiscale ha accusato ingiustamente di frode, senza concedere la possibilità di fare ricorso, circa 26mila famiglie. Almeno 10mila di queste hanno dovuto rimborsare decine di migliaia di euro, ingiustamente, finendo in protesto. Lo stress subito ha portato a perdite di lavoro e divorzi.

Discriminazioni

Il corto circuito amministrativo è legato ad alcune misure introdotte da governo e parlamento (e confermate dal Consiglio di Stato) per contrastare le numerose frodi compiute da diverse famiglie bulgare che, coordinate da un’organizzazione criminale, si erano temporaneamente trasferite in Olanda per godere dei sussidi. La severità delle norme ha però colpito, ingiustamente, anche molte famiglie in regola. Molte di queste avevano cognomi stranieri, circostanza che aggiunge alla vicenda anche un aspetto di discriminazione.

«Una macchia colossale»

«Si tratta di decine di migliaia di genitori che sono stati schiacciati sotto le ruote dello Stato. Non ci sono dubbi, è una macchia colossale», ha detto in conferenza stampa Rutte. «Non è mai accettabile - ha poi aggiunto - che qualcuno senta di essere stato discriminato per ragioni di nazionalità, di razza, di genere o di orientamento sessuale. È assolutamente inaccettabile in uno Stato di diritto».