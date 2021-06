Old master: premiati vedutisti e i maestri caravaggeschi

6' di lettura

Il collezionismo degli antichi maestri è sempre più contraddistinto dalla selettività. Chi investe nell'antico mira ormai a quanto di meglio viene offerto dai cataloghi delle case d'asta, puntando a opere sicure e inedite, dal livello qualitativo sostenuto e dall'attribuzione certa. E anche quando si ambisce ad un petit-maître, le condizioni conservative dell'opera devono essere sempre ottimali. Questa ricerca mirata della qualità ha come risvolto negativo, per le case d'asta, un significativo tasso di invenduto compreso tra il 35 e il 50%. Il collezionismo di old master paintings è rimasto prevalentemente appannaggio delle vecchie generazioni: sono infatti ancora pochi, secondo gli esperti, i giovani intenzionati ad investire nella pittura antica. Tra le opere maggiormente ricercate troviamo quelle dei pittori del Seicento, in particolare caravaggeschi, che a partire dalla fine degli anni '90 hanno avuto una forte crescita, accanto alle tele dei vedutisti, dei maestri rinascimentali e fiamminghi. I generi? Ritratti, composizioni bibliche (meglio se poco cruente) e scene di genere tratte dalla vita quotidiana, tipiche della pittura caravaggesca, con suonatori di strumenti musicali, giocatori di carte e bari.



Pietro Paolini «Suonatore di liuto» Olio su tela, da Finarte venduto per 62.260 € (stima 50.000 - 80.000)

Gli incanti internazionali

Come conferma l'incanto che si è tenuto a Vienna l'8 giugno da Dorotheum, dove ha trionfato la pittura italiana del Seicento: una suggestiva composizione biblica di Giovanni Francesco Guerrieri (1589-1655/9) “Lot e le sue figlie” ha registrato il risultato d'asta più alto mai raggiunto per un dipinto del maestro marchigiano (475.000 €), superando la stima indicata dagli esperti di 150.000 - 200.000. L'incanto della casa d'aste austriaca ha raccolto complessivamente 5.586.443 €, con 118 lotti offerti, 58 invenduti (49%) e 60 aggiudicati. Tra i lotti che hanno cambiato proprietario, anche un quadro della richiestissima pittrice Artemisia Gentileschi raffigurante “Giuditta e la serva con la testa di Oleoferne”, venduto ad un'importante fondazione per 344.900 € (stima 300.000 - 400.000) e un ritratto di nobile dipinto da Nicolas Régnier, altro pittore di orbita caravaggesca, che ha raggiunto 235.100 € (stima 120.000 - 180.000).

Giovanni Francesco Guerrieri «Lot e le sue figlie», olio su tela, 147 x 197 cm, da Dorotheum, prezzo realizzato 475.064 € record mondiale (stima 150.000 - 200.000)

A Parigi, invece, Christie's il 16 giugno ha chiuso l'asta dedicata ai “Maîtres Anciens: Peinture - Sculpture” con un fatturato di 3.726.62 €: 66 i lotti proposti di cui 37 scambiati e 29 rimasti privi di offerte (43,9%). Tra questi ultimi, il quadro di punta della vendita: una natura morta con strumenti musicali firmata da Alexandre-François Desportes (1661 – 1743), figura di spicco dell’Ancien Régime (stima 600.000 - 1.000.000 euro). I collezionisti si sono concentrati sui dipinti in catalogo più intriganti, come la “Jeune femme écrivant une lettre”, una tavola eseguita dall'anonimo Maître des Demi-Figures che deve il proprio battesimo allo storico dell'arte Max Friedländer che ha individuato un gruppo di opere appartenenti alla stessa mano, raffiguranti spesso giovani donne ritratte a mezzo busto. Il dipinto, a lungo conteso, è stato acquistato con le commissioni per 275.000 €, rispetto alla valutazione di 80.000 - 120.000. Ad essere a lungo disputato è stato anche un piccolo olio su rame di Jan Brueghel il Vecchio, “La discesa di Orfeo negli Inferi”, acquistato per ben 1.556.000 € (stima 400.000 - 600.000). Buone aggiudicazioni anche per i quadri italiani del Cinquecento: una classicissima “Madonna con Bambino”, dipinta su tavola dal pittore bolognese Francesco Francia (1447-1517), è stata comprata per 125.000 € (40.000 - 60.000).

Venere dormiente di Palma il Vecchio, aggiudicata da Lempertz a 740.000 €

A Colonia l’asta online di Old Masters di Lempertz conclusa il 13 giugno ha registrato per un dipinto di Venere dormiente del 1529 di Palma il Vecchio il prezzo di 740.000 € entro le stime tra 600-800.000 €. Il dipinto con una nuova iconografia della Venere dormiente è stato in collezioni illustri, esposto a Londra alla Royal Academy e all'Istituto Courtauld, fino ad ammaliare Sir Paul Getty. Anche un volto di Cristo della scuola fiamminga del XVI secolo dalla stima tra i 4.000 e 6.000 € ha raggiunto i 112.500 €. L'opera raffigurante un mazzo di rose e tulipani in vaso di porcellana cinese su base oro di Jan Brueghel il Vecchio J. ha raggiunto il risultato di 125.000 €.



Artemisia Gentileschi (1593 - 1653) «Giuditta e la serva con la testa di Oleoferne», olio su tela, da Dorotheum, prezzo realizzato 344.900 € (stima 300.000 - 400.000)

In Italia

La casa d'aste Finarte ha confermato il successo registrato a Vienna dalla pittura del Seicento. Nella sontuosa cornice di Palazzo Odescalchi a spiccare il 25 maggio è stata una splendida tela del pittore napoletano Pacecco De Rossa (1607-1656), maestro che seppe stemperare le asperità del naturalismo caravaggesco: la sua tela “Loth e le figlie” è stata venduta ad un collezionista privato italiano per 117.359 € da una base d'asta di 30.000 - 50.000. L'incanto ha disperso in tutto 187 lotti di cui 123 aggiudicati (66% di venduto, 96% del valore stimato) fatturando complessivamente 585.000 €, il miglior risultato della casa d'aste dopo tanto tempo: “La parte del leone l'ha fatta l'Italia, con un 60% degli acquirenti, anche se i paesi europei sommati hanno totalizzato quasi il 20%” ha commentato Valentina Ciancio, capo dipartimento di disegni e dipinti antichi di Finarte. A finire nelle collezioni estere saranno tre delle aggiudicazioni più importanti dell'incanto: il “San Girolamo” di Ribera ed atelier, venduto a 86.860 €, “Il Suonatore di liuto” di Pietro Paolini venduto per 62.260 € (stima 50.000 - 80.000) e la Natività di Joos van Cleve, il “Leonardo della Fiandre”, battuta a 37.500 €.