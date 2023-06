Oldrati investe in Turchia: nuovo stabilimento dedicato all’innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono terminati i lavori per la realizzazione dello stabilimento Oldrati a Eskisehir, nel Nord-Ovest della Turchia che si va ad aggiungere al sito produttivo della Oldrati Kauçuk, a Bursa, operativo da una decina di anni.

«Questa nuova apertura nasce dalla necessità di per essere più vicini ai clienti del settore, tra cui quelli dell’automotive e elettrodomestici - racconta Manuel Oldrati, Ceo del gruppo di famiglia -. Vogliamo anche spingere su applicazioni che in Europa sono consolidate ma in Turchia sono delle nicchie innovative. In particolare la realizzazione di prodotti in silicone rappresenta una specialità ancora non particolarmente diffusa in Turchia e per questa ragione il Gruppo Oldrati sarà una delle prime aziende a svolgere questo tipo di attività, facendo leva sul proprio know-how sviluppato a livello internazionale».

L’immobile è ultimato e sono in fase di installazione e testing gli impianti e i macchinari mentre è già iniziata la campagna di recruiting per circa 60 addetti. «Nella definizione della nuova location per noi è stata importante anche la disponibilità di personale preparato. Infatti nella zona sono presenti numerosi istituti tecnici e Università, quindi buoni canali di formazione tramite cui riusciamo a reclutare personale preparato» sottolinea l’ad. Il sito di Eskisehir è stato progettato per una seconda fase d’espansione in un prossimo futuro per consolidare la presenza del Gruppo in Turchia e in Medio Oriente. La regione di Eskisehir ha una spiccata vocazione industriale con la presenza di svariate multinazionali negli ambiti automotive, aerospaziale, elettrodomestico e manifatturiero in generale «con cui ci auguriamo di poter costruire solide collaborazioni» aggiunge Giorgio Frassine, Country manager di Oldrati Kauçuk.

Il quartiere generale del Gruppo Oldrati è a Villongo, nella bergamasca, e il giro d’affari aggregato nel 2022 è stato di 2022 milioni. Il primo trimestre del 2023 presenta un andamento allineato allo stesso periodo dell’anno precedente. Oldrati ha una offerta particolarmente diversificata e questo permette di osservare dinamiche diverse tra i vari settori: il comparto automotive performa particolarmente bene, il manifatturiero è stabile, chiaroscuro gli ambiti legati alla casa come il settore elettrodomestico e anche del riscaldamento, in continuità i settori legati al tempo libero come lo sportivo. «Quest’anno ci aspettiamo risultati in linea con quelli dell’anno scorso. Continueremo a spingere sulla crescita del business grazie anche al futuro completamento del nuovo stabilimento di Adro, destinato al rafforzamento della divisione High Tech Polymers. Le aumentate capacità ci permetteranno di migliorare il nostro servizio al cliente» conclude Manuel Oldrati.