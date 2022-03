Oligarchi russi, dopo case di lusso e yacht «congelati» i primi 20 milioni sui conti. Caccia ai trust di Cipro

Un impulso all’accertamento, soprattutto sul fronte di trust e società offshore in paradisi fiscali, potrebbe giungere dal nuovo Gruppo di lavoro istituito dalla Task force transatlantica, di cui fanno parte, le Financial intelligence unit dei Paesi del G7, cioè Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, cui si sono uniti Nuova Zelanda e Olanda. Gli obiettivi nella dichiarazione di intenti puntano ad accelerare la condivisione di informazioni per massimizzare gli effetti delle misure sanzionatorie. Ma come spesso accade la differenza delle legislazioni può essere un freno alla partnership. A ciò si aggiunga un altro aspetto: il rischio di cyber-spionaggio russo per arginare l’applicazione delle misure varate a livello internazionale.

Cyber-spionaggio russo

L’Uif ha recentemente lanciato un alert su possibili attacchi cyber agli enti finanziari. A fine febbraio è scattato un allarme verso le infrastrutture economiche occidentali, tra le quali l’Italia. Cisa e Ncsc, le agenzie di cybersecurity di Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno segnalato una vasta operazione di diffusione del malware Cyclop Blink a opera di Sandworm, noto anche come Voodoo Bear, organizzazione di hacker russi. Sandworm risulta da sempre legata alla Federazione russa ed è composta anche da agenti dei servizi di informazione di Mosca. Stando alla Nsa, il servizio segreto Usa, Sandworm sarebbe in realtà l’Unità 74455, parte integrante del compartimento di cyber-spionaggio del Gru, l’intelligence militare che fa capo al Cremlino.

L’ipotesi che ci possano essere infiltrazioni nei sistemi informatici di intermediari e banche, in modo da oscurare la riconducibilità delle risorse finanziarie degli oligarchi “listati” ed evitare i congelamenti, non è da escludere. Nella nota diramata dall’Uif si raccomanda «di esercitare la massima attenzione con riferimento al rischio di attacchi informatici, di intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di malware». Secondo le agenzie di cyber-sicurezza di Usa e Uk, infatti, Cyclops Blink è in grado di penetrare nei sistemi informatici e leggere porzioni di memoria dei computer. Una volta all’interno, il rischio di manipolazione dei dati diventa molto alto.

I depositi di russi e bielorussi

Nell’ambito dell’accertamento, infine, il Csf ha disposto il «censimento» dei depositi bancari superiori ai 100mila euro, di cittadini russi e bielorussi anche se con cittadinanza di un Paese Ue ed anche se non inseriti nella black list europea. Il recente Regolamento Ue 328/2022 prevede, infatti, un divieto di aprire depositi intestati a cittadini, residenti o stabiliti in Russia o Bielorussia per importi superiori a 100mila euro e un connesso obbligo, per le banche, di comunicare all’Uif i depositi già esistenti con il relativo saldo, aggiornato anno per anno.

Tutti i beni confiscati finora

Beni sequestrati agli oligarchi russi in Italia e valore degli stessi per un totale di 848 milioni

La procedura

Il congelamento non pregiudica la proprietà e consiste nel blocco automatico delle disponibilità

1. Congelamento dei fondi Comporta il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi. Bloccate anche carte di credito e la gestione di portafoglio

2. Congelamento dei beni Determina il divieto di trasferimento e disposizione: divieto di vendita, locazione, affitto o costituzione di diritti reali di garanzia