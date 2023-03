Olimpiadi 2026, cinque progetti per sbloccare il villaggio di Cortina

Ascolta la versione audio dell'articolo

È ancora in stallo la decisione sulla collocazione del villaggio olimpico di Cortina, destinato ad ospitare 1.200 atleti per i Giochi invernali di Milano Cortina del 2026, per un investimento preventivato di 42,8 milioni (anche se l’idea di una struttura totalmente permanente dovrebbe ridurre sensibilmente questa cifra). I nodi dovrebbero trovare una soluzione durante la prossima cabina di regia delle Olimpiadi invernali, fissata per 12 aprile a Roma. Sarà in quella sede che la Società per le infrastrutture olimpiche, guidata da Luigivalerio Sant’Andrea, porterà sul tavolo cinque soluzioni possibili, di cui però due sono quelle più probabili - e che tuttavia sono fonte di conflitto tra parte della cittadinanza locale, rappresentata dai comitati ambientalisti, e le istituzioni. Alla fine proprio la Cabina di regia prenderà una decisione.

Le zone interessate

Le aree di Cortina finora immaginate sono: Campo (area Sud), Fiames (area Nord, alle porte del centro), Cimabanche (area Nord), Socol (area Sud, all’entrata di Cortina) e Borca (area Sud, nel Cadore). Ma Campo e Fiames saranno, salvo sorprese, le vere finaliste.

Il problema è che il luogo che potrebbe soddisfare sia la società che realizza le infrastrutture che la cittadinanza, Fiames, è “vittima” di un effetto domino: qui dovrebbero aprire anche i cantieri per la realizzazione di uno dei lotti della variante di Cortina - che sebbene non sarà pronta totalmente per i Giochi verrà comunque avviata -, pertanto è difficile immaginare un secondo cantiere in contemporanea per il villaggio. Troppo complicato e troppo oneroso. I ritardi della variante di Cortina creano quindi a cascata dei ripensamenti anche sul posizionamento del villaggio.

Aree problematiche

Per questo è nata la seconda opzione, quella di Campo. Ma proprio in difesa di quest’area è nato il “Comitato di Campo”, che ne sottolinea le criticità. Secondo il loro pool di esperti l’ipotesi non risulterebbe realizzabile per via della struttura territoriale, in particolare per i suoi corsi d’acqua (torrente Boite e rio Costeana) che, secondo gli ultimi studi, sarebbero a rischio esondabilità; l’area naturalistica dovrebbe rimanere intatta, visto che annovera specie animali di interesse prioritario europeo; l’area è costituita da terreni perlopiù privati, con circa un centinaio di proprietari e 120 particelle fondiarie; la posizione a livello logistico la rende inadatta all’evento (strade strette e in forte pendenza, con passaggio per la circonvallazione e per il centro abitato). Il Comitato inoltre accusa la Società per le infrastrutture di scarsa trasparenza.

Questi malumori potrebbero alla fine spingere la Cabina di regia a tornare alla prima ipotesi, quella di Fiames, che peraltro era già indicata nel dossier di candidatura per i Giochi. In tal caso si dovrà studiare un modo per rinviare o fermare momentaneamente i lavori per il tunnel della variante, che comunque non verrà completato per l’evento.