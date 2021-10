Olimpiadi 2026, le due maxi arterie stradali sono ad alto rischio

La galleria di Cortina

Stessa tempistica sarebbe necessaria anche per la galleria di Cortina, lunga 4 chilometri, del valore di 202 milioni, di cui 67 già assegnati. È già pronto il progetto definitivo. In questo caso si tratta di lavori sotterranei, più complessi dal punto di vista ingegneristico, che possono essere “aggrediti” solo da due fronti, con due cantieri contemporanei.

Un commissario ad hoc

Con le procedure ordinarie si procede sul filo. Il rischio molto concreto è di non arrivare in tempo per la fine del 2025. Basti pensare infatti che, normalmente, una Valutazione di impatto ambientale, ha bisogno di 160 giorni. Per questo l’arrivo di un commissario all’interno dell’Agenzia per le infrastrutture delle Olimpiadi invernali 2026 farebbe tirare un sospiro di sollievo non solo all’Anas, ma anche al comitato olimpico.

In tutto le opere ritenute «necessarie» sono due: la variante di Tirano in Lombardia e la strada di Gilardon in Veneto; quelle «essenziali» sono 14, di cui, appunto, le più problematiche sono le due varianti venete.